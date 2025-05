Caparezza torna live nell’estate 2026

Dopo quattro anni di silenzio dai palchi, Caparezza annuncia il suo attesissimo ritorno live nell’estate del 2026. L’artista di Molfetta, nome d’arte di Michele Salvemini, sarà protagonista di un tour che lo porterà sui palchi dei principali festival italiani da giugno a settembre, per un totale di oltre 20 date. La prima tappa è fissata per il 26 giugno al Rock in Roma, mentre la chiusura è prevista alla Reggia di Caserta il 5 settembre.

La notizia arriva a sorpresa dopo che, nei mesi scorsi, Caparezza aveva condiviso sui social di essere al lavoro su nuova musica. Nessun dettaglio, al momento, sull’eventuale uscita di un nuovo album, ma il tour è confermato come l’unico in programma per il 2026. Un evento quindi irripetibile per i fan, che potranno riabbracciare dal vivo uno degli artisti più iconici e innovativi della scena musicale italiana.





UN ARTISTA FUORI DAGLI SCHEMI

Caparezza è noto per la sua capacità di mescolare rap, rock, elettronica e liriche ricche di giochi di parole, satira e critica sociale. Con uno stile inconfondibile e una produzione sempre originale ,di cui si occupa personalmente da tre album, è riuscito a costruirsi un pubblico trasversale e fedele. L’ultimo tour, legato all’album Exuvia, certificato Platino, risale al 2022 ed è stato seguito da un momentaneo stop dovuto a problemi di salute, in particolare all’acufene che lo affligge da tempo.





LE TAPPE DEL TOUR

Oltre a Roma e Caserta, il tour toccherà molte delle principali città italiane, tra cui Firenze, Bologna, Padova, Milano, Palermo e Bari. Una vera e propria tournée estiva che si preannuncia come uno degli eventi musicali più attesi del 2026.

I biglietti saranno disponibili a partire da mercoledì 22 maggio alle ore 14, su Ticketone e sui principali circuiti di vendita e prevendita.





LA SPERANZA RITROVATA DEI FAN

Dopo l’annuncio del ritiro dalle scene live per motivi di salute, in molti temevano che Caparezza potesse non tornare più sul palco. L’annuncio del tour ha quindi riacceso l’entusiasmo dei fan, che ora possono iniziare il conto alla rovescia per un’estate 2026 all’insegna della musica e della poesia tagliente del rapper pugliese.





LE DATE DEL TOUR

26 GIUGNO, ROMA - ROCK IN ROMA

27 GIUGNO, FIRENZE - FLORENCE MUSIC FESTIVAL

04 LUGLIO, MANTOVA - MANTOVA SUMMER FESTIVAL - PIAZZA SORDELLO

07 LUGLIO, BOLOGNA - SEQUOIE MUSIC PARK

11 LUGLIO, COLLEGNO (TO) - FLOWERS FESTIVAL

12 LUGLIO, PADOVA - SHERWOOD FESTIVAL

15 LUGLIO, MILANO - PARCO DELLA MUSICA DI MILANO

17 LUGLIO, SERVIGLIANO (FM) - NOSOUND FEST

18 LUGLIO, FRANCAVILLA (CH) - SHOCKWAVE FESTIVAL

24 LUGLIO, GENOVA - BALENA FESTIVAL

25 LUGLIO, CATTOLICA (RN) - ARENA DELLA REGINA

01 AGOSTO, CAMPOBASSO – AREA EVENTI NUOVO ROMAGNOLI

05 AGOSTO, LECCE - OVERSOUND MUSIC FESTIVAL - CAVE DEL DUCA

07 AGOSTO, CATANIA - SOTTO IL VULCANO FEST - VILLA BELLINI

08 AGOSTO, PALERMO - DREAM POP FESTIVAL - VELODROMO

12 AGOSTO, CINQUALE (MS) - VIBES SUMMER FESTIVAL

13 AGOSTO, BRESCIA - FESTA DI RADIO ONDA D’URTO

16 AGOSTO, MAJANO (UD) - FESTIVAL DI MAJANO

22 AGOSTO, ALGHERO (SS) - ALGUER SUMMER FESTIVAL - ANF. IVAN GRAZIANI

04 SETTEMBRE, BARI - OVERSOUND MUSIC FESTIVAL - FIERA DEL LEVANTE

05 SETTEMBRE, CASERTA - REGGIA DI CASERTA, PIAZZA CARLO DI BORBONE