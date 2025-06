Come vanno i rapporti tra Italia ed Estonia: parla l'ambasciatore italiano a Tallinn

A Tallinn, in Estonia, si è riunita la scorsa settimana la rete Inform EU, un network europeo di esperti di comunicazione responsabili per la comunicazione delle operazioni finanziate dall'Unione Europea e dai singoli Stati membri sulla base di diversi fondi europei e in diversi ambiti. Da anni, l'obiettivo della rete è quello di promuovere le competenze degli Stati membri e delle regioni nel campo della comunicazione, in modo particolare per avvicinare i cittadini ai progetti della Commissione e di tutti gli organi dell'Unione europea. Il vertice di quest'anno si è tenuto in Estonia, con un focus dedicato alla disinformazione e alla lotta alle fake news. Tema quest'ultimo che le istituzioni UE già da tempo hanno scelto di attenzionare con forza. E l'Estonia è un Paese che più di altri sta affrontando questo tipo di sfide vista anche la sua singolare posizione al confine della Russia (e al confine dell'Unione europea stessa). A margine del vertice ha parlato a RTL 102.5 l'ambasciatore d'Italia a Tallinn Stefano Catani.





Italia-Estonia, relazioni da un miliardo

L'ambasciata italiana in Estonia è nel cuore della città vecchia. La capitale è il centro economico di un Paese piccolo ma fiero e che negli anni ha saputo sfruttare (anche) i fondi di coesione europei per il proprio sviluppo industriale in generale e nel campo della cybersicurezza, nei più ampi investimenti dedicati alla difesa. L'Estonia conta quasi un milione e mezzo di abitanti: "Considerando un interscambio commerciale vicino al miliardo di euro parliamo di un valore che non è poi così piccolo" spiega l'ambasciatore Catani. Una relazione tra i due Paesi che negli ultimi anni si è andata via via rafforzando, da ultimo con la visita del presidente della Repubblica estone Alar Karis in Italia, con l'incontro al Quirinale insieme al capo dello Stato Sergio Mattarella. Non solo: a fronte di circa mille italiani registrati in Estonia, anche il turismo è una voce importante nelle relazioni tra Roma e Tallinn. Catani racconta di come siano stati circa quarantamila i turisti italiani in Estonia nel 2024, ma anche di come siano stati oltre centomila quelli estoni che sempre lo scorso anno hanno visitato il nostro Paese.





Difesa e ambiti di interesse comune

Da Tallinn, parlando di difesa e di difesa comune, l'ambasciatore italiano ricorda di come l'Estonia non sia solo un Paese baltico, ma anche un importante crocevia tra Baltico e nord Europa. La sua delicata posizione impone quindi scelte decise specialmente in tema di difesa, nel più ampio dibattito sulla difesa comune europea che gli Stati membri hanno riaffrontato con più forza dagli ultimi anni, e comunque molto dopo l'invasione russa dell'Ucraina. "Quest'anno l'Estonia spenderà il 5,4% (del PIL, ndr) in difesa, è la percentuale più alta dopo la Polonia" ricorda Catani, a dimostrazione di un impegno concreto del Paese nell'ambito della Nato. Tutto nelle ore in cui dal vertice dei Paesi bassi i membri dell'Alleanza atlantica si sono impegnati a portare la percentuale al 5%.





Al confine con la Russia

In tutto il Paese, domandando quale sia il sentimento principale nell'avere la Russia di Vladimir Putin così vicina, la risposta è quasi sempre la stessa: "Abbiamo sempre vissuto qui, ci siamo abituati, non abbiamo paura". E però lo spettro che quanto accaduto all'Ucraina possa ripetersi anche in Estonia o in altri Paesi dell'est Europa è un'ipotesi che nessuno si è mai sentito di escludere. In questo senso l'ambasciatore Catani ricorda la forte partecipazione della popolazione estone: "Avere la Russia così vicino contribuisce a creare una forte partecipazione. Oltre all'esercito ci sono trentamila riservisti. Sono in prima linea e nonostante la forte percentuale di russofoni il Paese è molto compatto, c'è un sentimento forte nei confronti dell'indipendenza e nell'adesione ai valori occidentali". E su come siano cambiati i rapporti con Mosca, di come la mutata situazione economica abbia impattato anche sull'economia di Tallinn, Catani si concentra sull'inflazione: "Le sanzioni l'hanno aumentata" inevitabilmente, un balzo importante nella modifica del costo della vita".