Le spese per la difesa, i rapporti con la Russia, il futuro: parla l'ambasciatore estone in Italia Photo Credit: Lauri Bambus via X

Italia ed Estonia hanno un interscambio commerciale di oltre 800 milioni di euro, una cifra considerevole considerando le proporzioni dei due Paesi. "Ma si può fare di più" promette l'ambasciatore d'Estonia in Italia Lauri Bambus, che dall'ambasciata a Roma ha parlato ai microfoni di RTL 102.5. La distanza geografica non aiuta, ma i punti a favore di una maggiore cooperazione sono molti, e non solo la comune appartenenza all'Unione europea e alla Nato. L'impegno di entrambi i Paesi nelle industrie spaziali e della difesa ne sono un esempio pratico, viste anche le iniziative a cui già da tempo società piccole e grandi di Roma e Tallin lavorano insieme. E guardando al futuro, la sfida della difesa si fa sempre più cruciale, visto anche il confine che l'Estonia (e per suo tramite tutta l'Unione europea) condivide con la Russia di Vladimir Putin. "Gli estoni sono pragmatici" ricorda Bambus, "e sanno di dover essere preparati a tutto", specialmente se hai un vicino di cui è difficile potersi fidare. E proprio sul futuro l'Estonia sta investendo molto, dopo essere diventata "il Paese più digitalizzato al mondo". "Da settembre insegneremo a usare l'intelligenza artificiale a scuola", racconta. "Su questo l'Estonia può dare una mano all'Italia".





L'industria della difesa e gli investimenti Nato

Dopo il dibattito in ambito Nato sulla percentuale che i Paesi membri debbano raggiungere, rispetto al PIL, in termini di spese militari, e l'accordo raggiunto nell'ultimo vertice in Olanda sul 5%, Bambus ricorda che in questo senso l'Estonia è molto avanti da tempo, essendo il secondo Paese europeo nell'alleanza atlantica per spesa militare rispetto al prodotto interno lordo. "Arriveremo al 5% entro due anni" aggiunge. "Siamo orgogliosi, ma non vogliamo essere gli unici a farlo". Non solo: rispetto al PIL l'Estonia è anche il Paese che ha più supportato l'Ucraina dall'inizio dell'invasione russa. E sulle difficoltà che questo tipo di dibattito incontra in Italia, l'ambasciatore è convinto che la chiave sia spiegare concretamente perché quelle percentuali siano necessarie. E ancora: "La propaganda russa ricorda che ci vogliono pochi minuti per i missili russi per arrivare" (a Roma, ndr), per cui gli estoni non sono più in pericolo di altri partner europei. Oltre agli investimenti che mette in campo, l'Estonia può contare su un modesto esercito, ma l'ambasciatore Bambus ricorda che Tallinn ha anche oltre quarantamila riservisti che ogni anno svolgono esercitazioni e che sono pronti a scendere in campo se necessario.





L'incertezza sul futuro e i rapporti con la Russia

Il confine che l'Estonia condivide con la Russia non è di certo semplice. Lauri Bambus ricorda che negli anni non ci sono stati grandi o gravi incidenti, "ma da un anno a questa parte c'è qualche problema sul fiume" che separa i due Paesi in corrispondenza della città di Narva, nel nord del Paese, uno dei varchi da cui dall'Unione europea, non senza problemi, è possibile entrare in Russia. E la vita è molto diversa da una parte o dall'altra del confine. Da parte russa, il brainwashing è forte, da parte estone le sanzioni si sono fatte sentire anche sulla cittadinanza. "Ci sono conseguenze, ma le sanzioni stanno funzionando" continua Bambus. "Anche se non si riesce a vederlo, stanno colpendo gli oligarchi russi. E in ogni caso non è ammissibile fare affari con l'aggressore" russo.