Ritrovato il piccolo Allen, sta bene il bimbo di cinque anni scomparso venerdì a Ventimiglia

Sta bene, è in buone condizioni ed è insieme ai genitori. A quaranta ore dalla sua scomparsa è stato ritrovato a circa tre chilometri dal punto in cui era stato visto l’ultima volta il piccolo Allen, il bimbo di cinque anni scomparso venerdì da un camping in una frazione di Ventimiglia, in provincia di Imperia. A trovarlo sono stati i volontari della Protezione civile. Portato in braccio dai soccorritori, il bimbo è stato accolto dall'applauso di una piccola folla che si era radunata nella piazzetta del paese in attesa di notizie. Poi è stato portato in ospedale a Imperia per degli accertamenti ma i medici hanno fatto sapere che è in buone condizioni. Commozione dei genitori che hanno ringraziato i soccorritori, come hanno fatto anche la presidente del Consiglio Meloni e il capo dipartimento della protezione civile Ciciliano.





La scomparsa

Venerdì 11 luglio 2025, attorno alle 19:15, Allen Bernard Ganao si era allontanato dal campeggio “Por la Mar” situato nella frazione di Latte, Ventimiglia. Mentre il padre montava la tenda, il bambino ha fatto perdere le sue tracce in pochi minuti, dirigendosi verso l’uscita del campeggio. Le telecamere di sicurezza hanno documentato la sua fuga, innescando immediatamente l’allarme da parte della famiglia e delle autorità. Un uomo aveva dichiarato di aver visto il piccolo aiutandolo ad attraversare la strada, inizialmente sostenendo di averlo accompagnato a piedi verso il campeggio. Tuttavia, in seguito avrebbe cambiato versione, ammettendo di averlo portato in auto fino a un bivio. Questa incongruenza, unita alle indicazioni dei cani molecolari che hanno escluso del tutto il percorso indicato, ha portato al sequestro della sua auto per ulteriori accertamenti da parte degli specialisti dei Carabinieri.





Le ricerche e il ritrovamento

Le ricerche, scattate immediatamente, hanno visto la collaborazione di droni, unità cinofile e centinaia di volontari della Protezione Civile, Carabinieri e Vigili del Fuoco. L’impegno si è esteso anche alla popolazione locale, con residenti e soccorritori serali impiegati fino all’alba. Secondo le prime ricostruzioni, Allen avrebbe camminato per circa tre chilometri dalla partenza, forse cercando riparo per paura in un casolare disabitato su una collina dietro Latte. E proprio in un casolare in collina questa mattina il piccolo è stato ritrovato. È stato portato in braccio da un soccorritore davanti alla folla radunata nella piazzetta di Latte, tra applausi e lacrime di gioia. Portato in ospedale, secondo i primi controlli medici è in buone condizioni e senza ferite visibili. I genitori, commossi, hanno ringraziato le forze dell'ordine e i soccorritori. Anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha espresso gratitudine verso le forze dell’ordine e i soccorritori per il loro impegno: “Il ritrovamento del piccolo Allen ci riempie di gioia. Grazie a tutti i soccorritori che, con il loro instancabile lavoro, hanno riportato il bimbo tra le braccia della sua famiglia”. Lo stesso ha fatto il capo dipartimento della Protezione civile Fabio Ciciliano.