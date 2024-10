Milano: ladro ucciso mentre rapinava un bar. I due cinesi, parenti della titolare e accusati di omicidio volontario, sono in carcere

E’ stata chiesta dalla Procura di Milano la convalida dell'arresto e la custodia cautelare in carcere per i due cinesi, Shou Zhou, 30anni, e lo zio Liu Chongbin, 49 anni, accusati di omicidio volontario per aver ucciso con almeno venti forbiciate Eros Di Ronza, 37 anni e con precedenti penali, che la mattina di giovedì, dopo le 4 aveva tentato di rubare dei Gratta e Vinci nel bar-tabaccheria di viale Da Cermenate, di cui è titolare una donna, moglie e zia dei due arrestati.

I FATTI CONTESTATI

La contestazione della Procura è di omicidio volontario, senza aggravanti. I due, come ricostruito nelle indagini della Polizia e del pm di turno Maura Ripamonti, erano stati svegliati dall'allarme del negozio e sono scesi per strada, con delle piccole forbici da carte in mano, per affrontare il ladro e il complice che faceva da "palo" (un 48enne poi identificato e indagato), il quale è riuscito a fuggire. Il 37enne è stato colpito al torace, la prima volta mentre ancora era sotto la serranda divelta. Poi, è stato inseguito per sei metri circa e colpito almeno 20 volte con le forbici fino a stramazzare a terra, agonizzante. Quando sono arrivati i soccorsi del 118, chiamati dal più giovane dei due cinesi, per l'uomo non c'era più nulla da fare. La Procura, guidata da Marcello Viola, ha chiesto la convalida degli arresti e la custodia cautelare in carcere per i due cinesi, che, interrogati dal pm Maura Ripamonti nelle indagini della Polizia, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Dopo gli interrogatori la giudice dovrebbe depositare oggi la decisione sulla convalida e sulla misura cautelare

IL VIDEO IN RETE

Riprende l'epilogo del furto in viale Cermenate a Milano Un video che sta girando in rete da riprende in chiaro l'aggressione a Di Ronza durante il furto nel locale di via Giovanni da Cermenate. Si tratta di un filmato preso da telecamere di sicurezza molto vicine, probabilmente del locale stesso. Nelle immagini si vede il palo, l'arrivo, secondo le ricostruzioni emerse, del titolare e di un suo nipote, l'uscita precipitosa da sotto la serranda divelta del ladro, che ancora a terra viene colpito da uno dei due cinesi, e poi si alza e scappa insieme al complice, inseguiti dai due parenti. L'uomo morirà poco dopo aver ricevuto 20 forbiciate.