Dazi, Trump: 'il giorno della liberazione'. Mattarella: 'risposta compatta e determinata'

'In America è il giorno della liberazione'. Il presidente americano Trump esulta su Truth per l'imminente annuncio di dazi reciproci contro l'Unione europea e la Cina. Nel resto del mondo prevale la preoccupazione e si teme un colpo all'economia globale. La presidente della Commissione Ue von der Leyen è in contatto con i leader degli altri Paesi europei 'per avere davvero una risposta coordinata'. Parigi replica che la risposta europea si articolerà in due fasi e avrà inizio prima della fine del mese di aprile. Di una risposta 'serena, compatta, determinata', parla il presidente della Repubblica Mattarella, mentre la premier Meloni lavora 'per scongiurare una guerra commerciale che danneggia Usa e Ue', pronta ora 'ad immaginare risposte adeguate'. Allarme da Comuni e Regioni: 'Posti di lavoro a rischio'. L’annuncio questa sera alle 22 italiane.

TRUMP IN DIRETTA MONDIALE

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha definito il 2 aprile il ‘liberation day’, questa sera terrà un discorso per svelare le tariffe doganali che secondo la Casa Bianca correggeranno decenni di pratiche commerciali sleali. Le imposte saranno immediatamente in vigore. Sarà uno dei giorni "più importanti della storia americana", secondo la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt . l’Europa risponderà alla politica commerciale americana anche con ritorsioni, se necessario, ha detto la presidente della Commissione Ursula von der Leyen.

IL PIL ITALIANO SOFFRIRA'

L’Italia chiede di trattare con l’amministrazione Usa. Intanto c’è attesa per l’arrivo del vicepresidente americano, JD Vance, che sarà in Italia dal 18 al 20 aprile. Le tariffe saranno al centro dei colloqui durante l’incontro richiesto dalla delegazione alla premier Meloni. In Italia, per il clima di incertezza sull’economia internazionale legata alla guerra dei dazi, il Centro studi di Confindustria rivede al ribasso dal +0,9 al +0,6% -nelle previsioni di primavera- la stima del Pil 2025 e vede in crescita dell'1% il 2026. la stima ipotizza che l'impennata di incertezza duri fino a giugno e 'non include l'effetto di ulteriori dazi e contro dazi'. E la borsa soffre. Milano scivola lasciando sul terreno l'1,18%. Ma soffrono anche Francoforte, Parigi e Londra. Domani nuovo capitolo: il tycoon annuncerà i dazi sulle auto e sulla componentistica

IL MINISTRO

Alla Commissione Europea "chiediamo di agire con responsabilità al fine di evitare una escalation, che accrescerebbe il danno. La soluzione non è quella di reagire, ma aprire nuove strade con accordi bilaterali, per esempio con l'India e i paesi emergenti nell'Indo-Pacifico, dopo quello con il Mercosur". Lo afferma il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso intervistato sulla questione dazi dalla Gazzetta di Parma.

L'ANCI

"I Comuni sono decisamente allarmati per la misura dei dazi Usa, mi riferisco in particolare a quegli enti locali sul cui territorio si trovano coltivazioni e prodotti Igp o Dop con annesse aziende e società modello virtuoso del made in Italy. Un calo drastico delle esportazioni può generare chiusure di fabbriche, licenziamenti e disagio sociale per centinaia di famiglie. Problemi che si scaricano in automatismo sui primi enti che si interfacciano con la gente che sono tutti i Comuni e le Regioni". E’ la denuncia del vicepresidente di Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) con delega alle Attività produttive, commercio e made in Italy Osvaldo Napoli. "L'Italia tratti subito", chiede il presidente delle regioni e del Friuli Fedriga.