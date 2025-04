Omicidio Sula: uccisa con quattro coltellate. Al vaglio la posizione dei genitori di Mark Samson

La Procura di Roma ha chiesto la convalida del fermo per Mark Antony Samson, il 23enne accusato del femminicidio di Ilaria Sula. I pm contestano al giovane il reato di omicidio volontario aggravato dalla relazione affettiva e l'occultamento di cadavere. I magistrati hanno, inoltre, affidato questa mattina incarico per effettuare l'autopsia sul corpo della ragazza fatta trovare dall'indagato in un dirupo a Poli, in provincia della Capitale, all'interno di una valigia.

IL SOPRALLUOGO NELLA CASA DEL DELITTO

La polizia ha effettuato i rilievi nell'auto usata dal ventitreenne accusato dell’omicidio per trasportare il corpo della sua ex Ilaria Sula, abbandonato nei boschi di Poli, in provincia di Roma, all'interno di una valigia. Gli investigatori della Squadra Mobile torneranno nell'appartamento di via Homs, nel quartiere Africano, dove sarebbe avvenuto il delitto e a cui ieri sono stati apposti i sigilli. Nell'appartamento sono state trovate tracce di sangue nella stanza del giovane accusato. Ilaria è stata uccisa da 4 fendenti al collo. Sequestrato anche un coltello sui cui si starebbero effettuando accertamenti per chiarire se sia quello utilizzato per l’omicidio. Il giovane aveva detto agli inquirenti di aver gettato in un tombino l’arma usata contro Ilaria.

LA POSIZIONE DEI GENITORI DI MARK

Ieri sono stati ascoltati in Questura i genitori del Mark Antony, che erano in casa al momento dell'omicidio. La loro posizione è al vaglio. Gli investigatori sono al lavoro per accertare un eventuale concorso nell'occultamento del cadavere della ragazza da parte del padre e dalla madre. Si attendono gli esiti della refertazione della polizia scientifica per stabilire un eventuale coinvolgimento.

I FRAME DELLE TELECAMERE

Inoltre, è stato individuato un frame di una telecamera di sorveglianza che ha immortalato l'auto di Mark Antony Samson. Un fotogramma in cui si vede il mezzo, intorno alle 18 del 26 marzo, nella zona di Pola, dove il giovane si è sbarazzato del corpo della ragazza. In base a questo elemento l'omicidio potrebbe essere avvenuto nelle 22 ore precedenti visto che l'ultimo messaggio vocale della ragazza risale alla sera del 25 marzo.

I COLLEGHI DELL'UNIVERSITA'

Studenti e studentesse, compagni di università di Ilaria, anche oggi continuano a lasciare davanti all'ingresso di Scienze Statistiche alla Sapienza piccoli mazzi di fiori dopo, studentessa di quel dipartimento. Una grande fotografia della giovane è stata affissa sulla parete all'esterno dell'edificio, dietro quello che è diventato un vero e proprio altarino, già ieri pomeriggio prima del momento di raccoglimento organizzato dall'ateneo. "Sapienza ricorda Ilaria Sula", si legge. Rose bianche, qualcuna rossa, diversi girasoli, lettere, la scritta "non una di meno", "ciao Ilaria". E una scarpetta rossa fatta all'uncinetto appesa al piccolo albero dietro ai fiori.