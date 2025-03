Calano del 20% le vittime sulle strade italiane. Ma ancora troppi automobilisti usano il cellulare alla guida

CONTROLLI CON L'ETILOMETRO

Infine sono stati oltre 200mila i controlli con l'etilometro, l'1,7% degli automobilisti ha subito sanzioni per guida in stato d'ebbrezza, e lo 0,2% per aver assunto sostanze stupefacenti. Quanto ai recenti casi limite, su ciclisti multati per aver alzato il gomito, il Mit precisa che le sanzioni sono figlie di regole in vigore da decenni, e che fanno riferimento all'articolo 186 del codice che risale al 1992. "L'auspicio - commenta il ministero - è che i dati possano migliorare ulteriormente, soprattutto per quanto riguarda vittime e feriti, ma intanto si possono trarre alcune indicazioni. Anzitutto, le preoccupazioni per controlli irrazionali su droghe e farmaci si sono confermate totalmente infondate. Ed infatti si coglie l'occasione per ribadire che i limiti per il consumo di alcol non sono cambiati con il nuovo codice".