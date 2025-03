Terremoto in Myanmar, si stimano oltre diecimila morti. Almeno dieci scosse minori nelle ultime 24 ore

Al momento il bilancio è di oltre 1.000 morti e quasi 2.400 feriti in Myanmar, dove ieri si è verificato il devastante terremoto con una forza stimata dagli esperti trecento volte superiore a quello di Amatrice. Il sisma di 7.7 gradi della scala Richter e le scosse successive, hanno sconvolto un paese già piegato dalla guerra civile. Imprecisato il numero di dispersi. Ma «il bilancio è destinato ad aumentare», dicono gli esperti. Si stimano più di 10.000 vittime, secondo funzionari Usa citati dalla Cnn: una valutazione in linea con quella degli esperti. Nelle ultime 24 ore si sono susseguite almeno dieci-undici scosse minori di terremoto, con magnitudo fra 4.1 e 4.5. Lo ha rilevato l'istituto geosismico statunitense, Usgs.

LE CONSEGUENZE

Lo sciame si è propagato in varie zone del Paese, ma con una maggiore concentrazione nella zona centrale, dove corre la faglia di Sagaing, che include anche la capitale Naypyidaw. Tra gli eventi più tragici il crollo di un monastero non lontano dalla città antica di Mandalay -a pochi chilometri dall’epicentro- che ospitava profughi e una scuola: i soccorritori ieri hanno estratto 5 piccoli corpi dalle macerie, e quello di un novizio. Ma mancano all’appello ancora 20 ragazzini. La tragica cartolina che arriva dal Myanmar rappresenta palazzi sbriciolati, strade divelte, voragine nell’asfalto, edifici accatastati sui palazzi circostanti, ponti disintegrati, come fossero di gesso, gente scava a mani nude tra le macerie per aiutare chi vi è rimasto sotto e soprattutto un numero ancora imprecisato di morti.

I SOCCORSI

Una prima squadra di soccorso medico di emergenza cinese, composto da 37 esperti della provincia dello Yunnan, è arrivato questa mattina nell’ex Birmania. I generali alla guida del Myanmar hanno chiesto aiuto. Il Paese è in ginocchio, i militari che nel 2021 hanno preso il potere con un colpo di stato e imprigionato la dissidente premio Nobel per la pace Aung San Suu Kyi, sono stati costretti a chiudere soccorso alla Comunità internazionale, cosa davvero rara per un regime refrattario ai rapporti con il resto del mondo. Il bilancio resta provvisorio anche a causa del fatto che le informazioni arrivano con il contagocce sia per la difficoltà a raggiungere molte località rurali, sia perché l’esercito non facilita la trasparenza in uno dei Paesi più poveri al mondo, dilaniato dalla guerra civile. Anche Bangkok, capitale della Tailandia, distante oltre mille chilometri dall’epicentro, è stata travolta dai movimenti tellurici: un grattacielo in costruzione si è polverizzato seppellendo almeno 110 operai. La tragica scia sismica è stata avvertita anche nella regione sud orientale della Cina, nel Laos e in Vietnam.

L'ESPERTO

“Si tratta di un terremoto di una potenza 316 volte superiore rispetto a quella del sisma di Amatrice e di 8 volte la magnitudo maggiore mai registrata in Italia (a Messina nel 1908, ndr), storicamente assomiglia a quello dell’aprile 2015 in Nepal di scala 7,8”. Salvatore Stramondo, direttore dell’Osservatorio nazionale terremoti dell’Ingv, spiega con i numeri qual è stata la violenza del terremoto che ha colpito il Myanmar: “È in atto uno scontro tra le placche tettoniche euroasiatica e indiana di grande importanza — afferma —. Dai dati disponibili il terremoto ha rotto una lunghezza di faglia per circa 200 chilometri in direzione nord-sud”. Secondo il professore “il suolo in diverse zone del Myanmar potrebbe liquefarsi, con fuoriuscita di fluidi e gli edifici si inclinano perché le fondamenta non trovano più materia di sostegno”.