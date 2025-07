Giro d’Italia Women 2025, Anna Henderson domina la seconda tappa e veste la maglia rosa

LA GARA

È la britannica Anna Henderson la regina della seconda frazione del Giro d’Italia Women 2025, 92km da Clusone ad Aprica. Una lunga fuga quella dell’atleta 26enne della Lidl – Trek, iniziata a 30 chilometri dal traguardo, insieme alla francese Dilyxine Miarmont. Le due sono rimaste in testa senza essere riprese, firmando la prima e la seconda posizione. Terzo posto invece per la trevigiana Soraya Paladin, che nel finale ha preceduto in volata il resto del gruppo. Giornata indimenticabile per Henderson, che conquista così la maglia rosa di leader della classifica generale, che ora vede al secondo posto, a 15 secondi di distacco, Marlen Reusser, a 30 secondi invece Elisa Longo Borghini.





LA CORNICE

Circondata dalle Alpi Orobie, borgo insignito del titolo di “città“ nel 1957 per il suo valore storico e culturale, Clusone è il cuore pulsante dell’alta Val Seriana. Palazzi storici, chiese affrescate, e scorci pittoreschi raccontano secoli di storia. È stata anche soprannominata la “città dipinta”, per i molti affreschi su palazzi e chiese. Il più famoso, la “Danza Macabra e il Trionfo della Morte”, si trova sulla facciata dell’Oratorio dei Disciplini. Il centro storico si sviluppa attorno alla scenografica Piazza dell’orologio, dominata dall’orologio planetario Fanzago, un capolavoro risalente al 1583 ancora perfettamente funzionante che segna non solo l’ora ma anche le fasi lunari e la posizione dei pianeti con un’unica lancetta che ruota in senso antiorario. E funziona ancora con gli ingranaggi originali in legno, ferro battuto e contrappesi in pietra risalenti all’epoca della sua costruzione. Per farlo girare è necessario l’intervento degli orologiai del paese che ogni 24 ore vanno a “dare corda” all’orologio per non farlo fermare. Altro suggestivo snodo artistico è la basilica di Santa Maria assunta, nella parte alta della città, un gioiello del barocco lombardo. Clusone è anche il punto di partenza ideale per escursioni, pedalate e sport in ogni stagione. Percorsi panoramici adatti ad ogni difficoltà si srotolano sulle montagne circostanti.

Boschi e conifere a perdita d’occhio anche intorno ad Aprica, nel cuore della Valtellina. Montagne ammorbidite dalla distesa dei sempreverdi, che, di tanto in tanto, lasciano spazio a pratoni rasati che sono le tracce delle piste da sci che d’inverno offrono diletto agli sportivi. Ma anche trekking, mountain-bike e passeggiate per ogni tipo di escursionista sono l’offerta di questo paese ai turisti che lo frequentano. E chi della fatica fa un hobby, potrà gratificarsi al rientro in baita con i piatti tipici del posto, come la polenta taragna -mischiata con formaggio fuso- e i pizzoccheri conditi con burro, verza e patate. Non proprio leggeri, ma deliziosi!





Ha collaborato Ludovica Marafini