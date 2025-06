Nozze Bezos: è il giorno del 'sì' sull'isola di San Giorgio a Venezia. L'organizzaione dell'evento tra sicurezza e proteste

Sono altissime le aspettative per l’evento più glamour dell’anno. Oggi il fondatore di Amazon Jeff Bezos e Lauren Sanchez, dopo essersi già sposati ufficialmente in America, si diranno un "sì" simbolico in una cerimonia sull'Isola di San Giorgio, in una Venezia tutta blindata. Per garantire la massima sicurezza, uomini della vigilanza privata e personale in borghese che si muoveranno per la laguna su moto ad acqua, controlleranno via terra e via acqua ogni angolo della città, con tanto di chiusura dello spazio aereo ai droni. La parola d'ordine è 'privacy', nessuno sguardo indiscreto potrà avvicinarsi all'Anfieatro del Teatro Verde, nell'estremità meridionale dell'isola.

LA COLONNA SONORA

L’accompagnamento musicale delle nozze è appannaggio di Matteo Bocelli, figlio di Andrea, che non potrà essere presente per un impegno precedente. Bocelli Jr. è amatissimo dagli americani, e sarà l’ospite d’onore della festa. La grande festa del 'sì' dovrebbe concludersi con uno spettacolo pirotecnico che illuminerà lo specchio d'acqua davanti a piazza San Marco. Invece per il party conclusivo di domani sera, secondo fonti vicine all'organizzazione, Lady Gaga ed Elton John saranno tra gli artisti invitati a esibirsi, e l'ipotesi di un duetto esclusivo tra le due leggende della musica sta già facendo sognare i 200 invitati. Luci, musica e atmosfera elettrica sono già pronte a trasformare una delle storiche 'Tese' dell'Arsenale in un palcoscenico irripetibile per una festa esclusiva e blindatissima. Una spettacolare festa da ballo degna delle grandi corti veneziane, ma in chiave pop e contemporanea.

DONI

Ironia sui doni ai coniugi tra i più ricchi del pianeta che hanno espressamente chiesto ai loro ospiti di non fargli regali. Il comico toscano Leonardo Pieraccioni ha scritto sui social "Facciamogli la busta, la va sempre bene la busta: gli si mette dentro 60-70 euro a testa e si fa anche una figurona col cambio". Il sindaco di Venezia Brugnaro, invece, ha inviato alla coppia rose bianche per la sposa e una bottiglia di Amarone -eccellenza veneta- al patron di Amazon. I doni sono stati fatti recapitare oggi all’Aman Venice, l’hotel sul Canal Grande, dove alloggiano le due star del momento. Alle domande dei paparazzi appostati davanti all'albergo a sette stelle, Bezos ha risposto semplicemente: "Venezia è meravigliosa". Poi, parlando con alcuni ospiti, il fondatore di Amazon avrebbe aggiunto una riflessione più intima: "Venezia è un sogno tra acqua e cielo, è una città immaginaria ma reale. Adoro essere qui".

IMMANCABILI PROTESTE

Scritte laser contro Bezos - 'Fck Bzs', la sua faccia con il logo Amazon rovesciato al posto del sorriso- sono state proiettate sul campanile di San Marco ieri sera, mentre il magnate di Amazon e sua moglie stavano dando il primo dei tre ricevimenti vip nel chiostro della Madonna dell'Orto, interrotto bruscamente per l'improvviso temporale abbattutosi anche su Venezia. Il gruppo di attivisti Reclaimthetech, ha rivendicato l’azione di protesta, che con l’obiettivo di richiamare l'attenzione sul corteo di domani pomeriggio 'No Bezos No War' che partirà dalla stazione ferroviaria di Santa Lucia alle 17 al quale parteciperanno attivisti da tutta la regione.