Giro d’Italia Women 2025, Gigante sorprende le rivali e conquista la quarta tappa. In rosa torna Reusser

L’azione sulla salita conclusiva di Pianezze, staccando tutte le rivali: l’australiana Sarah Gigante conquista così la quarta tappa del Giro d’Italia Women , 142 km da Castello Tesino, in Trentino, a Valdobbiadene, in Veneto. Seconda posizione per Elisa Longo Borghini, terza per Marlen Reusser , che si riprende la maglia rosa che aveva conquistato nella cronometro di Bergamo. Ora in classifica generale la svizzera ha 16 secondi di vantaggio su Longo Borghini e 34 secondi proprio su Gigante. Bella performance quella dell’atleta di AG Insurance - Soudal Team, che balza al terzo posto. “ È stata una giornata con tanto pubblico, non solo sulla salita finale, ma anche nell'avvicinamento. Sentire il calore dei tifosi è stato bellissimo " ha dichiarato Gigante all’arrivo.

LA CORNICE

Pianezze è l’altura che domina tutta l’area della Valdobbiadene, che è sia il nome della cittadina che dell’intero territorio che la ospita, in provincia di Treviso. Grandi protagoniste di questa frazione del Giro Women sono le colline di questa regione rivestite di un soffice manto verde, filari a perdita d’occhio di viti e uve acerbe, di campi e casali in pietra, di legnaie e prati. Conosciuta anche come Conegliano Valdobbiadene, la zona è nota per essere la culla del Prosecco. Per appassionati di degustazioni e di cicloturismo la Strada del Prosecco offre l’opportunità di percorrere sentieri immersi nella natura incantevole di questa zona in grado di lasciare senza fiato. Il percorso si snoda tra le splendide colline vitivinicole. Per rendere il tutto più suggestivo ancora, è possibile organizzare visite a castelli e abbazie che offrono degustazioni del famoso Valdobbiadene Conegliano DOCG, e panorami mozzafiato.

A sigillare la spettacolarità del luogo, nel 2019 l’Unesco ha inserito le Colline del Prosecco nella lista del Patrimonio dell’Umanità. Questa è stata la seconda area geografica in Italia, dopo le Langhe-Roero e Monferrato in Piemonte, ad essere insignita del riconoscimento di “Paesaggio Culturale” dalla prestigiosa organizzazione. Valdobbiadene ha una estensione di 107 ettari e la forma di una stella a 5 punte, per questo è anche chiamata il ‘Pentagono d’oro’. La scintillante effervescenza dello spumante è declinabile nella versione Brut e Extra Dry, differenziate principalmente dal loro contenuto zuccherino. Il Brut è più secco, con un residuo zuccherino inferiore a 12 grammi per litro, mentre l'Extra Dry è leggermente più dolce. Alla salute!

*Ha collaborato Ludovica Marafini*