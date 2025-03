Terremoto vicino Potenza, scuole chiuse e circolazione ferroviaria interrotta

LA TERRA TREMA VICINO POTENZA

A seguito del terremoto di magnitudo 4.2 registrato alle 10:01, il sindaco di Potenza, Vincenzo Telesca, ha disposto la sospensione delle attività scolastiche in tutte le scuole della città, indipendentemente dal grado di istruzione. L’amministrazione comunale ha comunicato che, al momento, non risultano danni a persone o edifici. Il primo cittadino è in costante contatto con la Protezione civile regionale, con il responsabile comunale della Protezione civile, Giuseppe Brindisi, insieme alle Forze dell’Ordine per monitorare attentamente la situazione e ricevere aggiornamenti in tempo reale. Anche il prefetto di Potenza, Michele Campanaro, ha confermato che al momento non si registrano danni né emergenze particolari. "Abbiamo immediatamente attivato un’operazione di controllo con il Comando provinciale dei Vigili del fuoco e le forze di polizia", ha dichiarato Campanaro in un incontro con la stampa in Prefettura. In particolare, i Vigili del fuoco stanno effettuando verifiche approfondite e interventi di messa in sicurezza per accertare che non vi siano problemi strutturali.