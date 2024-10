Balotelli torna in Serie A? Il Presidente del Genoa apre, Gilardino diplomatico Photo Credit: agenziafotogramma.it

L'ex attaccante di Inter, Milan e City continua ad allenarsi da svincolato

SuperMario torna o non torna? La Serie A potrebbe riaccogliere l'attaccante ex Inter, Milan e City, attualmente senza squadra. In pole, secondo quanto trapela sul fronte calciomercato, per Mario Balotelli ci sarebbe il Genoa. Balotelli al Genoa? Il Presidente vorrebbe, ma l'area tecnica dice no Il presidente del Grifone, Alberto Zangrillo, nelle scorse ore, intervenendo su Radio Sportiva ha ammesso l'interesse nei confronti del 34enne: "Personalmente credo che Balotelli potenzialmente sia stato, negli ultimi vent'anni, il più grande numero 9 italiano. Per una serie di circostanze non ha saputo o non ha potuto esprimersi. Sono convinto che SuperMario, in uno stadio come quello di Genova e davanti alla Gradinata Nord, possa ritornare per una o due stagioni il grande che è stato. È una sfida che, da qualche giorno, mi toglie il sonno". Un punto di vista che cozza con la decisione dell'area tecnica del club rossoblu, che sembrerebbe aver bloccato l'acquisto. Andres Blazquez, amministratore delegato dei liguri, ha confermato lo stop: "Come hanno spiegato Marco Ottolini e Marco Rossi, è stata una decisione presa dall’area tecnica e ha motivazioni puramente tecniche". Le parole di Gilardino su Balotelli Dunque, a Genoa clima teso alla vigilia del ritorno in campo. La squadra allenata da Gilardino giocherà domani alle ore 15.00 in casa contro il Bologna. In conferenza stampa, pochi minuti fa, quando gli è stato chiesto di Balotelli, Gila ha risposto: "In questo momento è fondamentale solo la partita di domani". E non è una bugia: la crisi di risultati (3 ko di fila) mette a rischio la sua posizione. Invertire la rotta non sarà facile, anche in considerazione dei tanti infortunati, da Gollini a De Winter, da Bani a Vitinha, da Ekuban a Messias e Malinovskyi. In dubbio Badelj e Frendrup. Balotelli si allena e vuole farlo sapere

Argomenti

Alberto Gilardino Alberto Zangrillo Genoa Mario Balotelli

Gli ultimi articoli di Massimo Galanto Mostra tutti