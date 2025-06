Serie A trasloca all'estero per la prima volta? Milan-Como (forse) si giocherà a Perth, in Australia Photo Credit: agenziafotogramma.it

L'inizio della Serie A è ancora molto lontano (si parte il weekend del 23 e 24 agosto), ma è già tempo di pensare alla 24esima giornata, la quinta del girone di ritorno.

San Siro 'occupato' dalle Olimpiadi invernali

Milan-Como, in programma nel fine settimana del 7 e 8 febbraio 2026, infatti, non si potrà giocare a San Siro, la casa della squadra rossonera.

L'impedimento è rappresentato dal fatto che lo stadio Giuseppe Meazza in quei giorni ospiterà la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina.

E allora il campionato di calcio sarà costretto a traslocare, probabilmente all'estero. Si tratterebbe della prima volta in assoluto.

Australia prima opzione

Ad oggi l'ipotesi più credibile è che la sfida tra gli uomini di Massimiliano Allegri (al ritorno sulla panchina del Milan) e quelli di Cesc Fabregas (che ha resistito alle sirene interiste, restano alla guida dei lariani) vada in scena all’Optus Stadium di Perth, impianto da 60mila posti solitamente utilizzato per football australiano, rugby e cricket.

Secondo quanto si apprende, la Lega calcio sta portando avanti il progetto anche al fine di restituire internazionalità al brand Serie A.

L'Australia - non proprio dietro l'angolo - non sarebbe l’unica opzione a essersi fatta avanti, ma sarebbe la più concreta e certamente la più ricca.

Giocare in Australia? Milan ha dato l'ok, si attende la risposta del Como e il via libera della Fifa

Il Milan avrebbe già dato il suo ok all'idea del governo della Western Australia, anche perché a Perth, capitale dell'Australia Occidentale, sarebbero presenti molti tifosi rossoneri e sarebbe quindi, almeno in questo senso, più o meno, come giocare in casa.

Si attende ora la risposta ufficiale del Como, che quasi sicuramente sarà positiva.

Figc, Uefa e Fifa hanno ricevuto la richiesta ufficiale e toccherà anche a loro esprimersi.

La decisione finale, che sia positiva o negativa, sarà comunicata alle istituzioni di Perth entro il 30 settembre.