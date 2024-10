Doppietta Ferrari negli Stati Uniti, vince Leclerc, secondo Sainz, sul podio anche Verstappen

Doppietta Ferrari sul circuito di Austin, in Texas. Charles Leclerc ha vinto il GP degli Stati Uniti di Formula 1, davanti al compagno di scuderia Carlos Sainz. Terzo è giunto Max Verstappen su Red Bull.

La gara

E' stato un gran premio emozionante dall'inizio. Leclerc ha fatto una super partenza approfittando del fatto che Verstappen e Norris si sono toccati al via per condurre la corsa. Il pilota della Ferrari si è trovato davanti a, Verstappen, Norris e Sainz. Al secondo giro Lewis Hamilton finisce nella ghiaia alla Curva 19. Safey car in pista. Il pilota britannico era riuscito a recuperare cinque posizioni dopo le terribili qualifiche prima di uscire. Dopo 15 giri la situazione: al comando Charles Leclerc in testa, secondo posto per Max Verstappen, terza l'altra ferrari di Carlos Sainz. Al 16esimo giro arrivano cinque secondi di penalità per Russell per aver accompagnato fuori Bottas durante il sorpasso. Al 27esimo giro pit stop per Leclerc. Esce dai box e torna in corsa al terzo posto. dietro a Norris e a Piastri. Un giro prima si era fermato a cambiare le gomme Verstappen che a metà gara è al quinto posto. Al 31esimo giro Leclerc sorpassa Piastri e al giro successivo Norris si ferma al pit stop. Le due Ferrari si trovano al primo posto con Lecerc e al secondo con Sainz. A tre quarti di corsa la situazione è : Leclerc in testa, Sainz secondo a 6"4, poi Verstappen, Norris e Piastri. In questo frangente di gara, Lo spagnolo della Ferrari mette a segno una serie di Giri più veloci e si avvicina al compagno di scuderia. nel finale grande duello tra Norris e Verstappen per la terza posizione. Al 53esimo giro il sorpasso del pilota britannico, ma finisce sotto investigazione perché in uscita dalla curva Vertsappen lo accompagna fuori, la McLaren comunque va davanti. Norris viene penalizzato di 5 secondi e scende al quarto posto. Alla fine la vittoria è di Charles Leclerc davanti al compagno di scuderia Carlos Sainz. Terzo posto per Max Verstappen su Red Bull.