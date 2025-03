Il 6 marzo Milano ospiterà la presentazione della Scuderia Ferrari con Leclerc e Hamilton, accompagnata dal pre-show di RTL 102.5

Milano si prepara ad accogliere un evento imperdibile per tutti gli appassionati di Formula 1 e della Scuderia Ferrari. Giovedì 6 marzo 2025, Piazza Castello sarà il cuore pulsante della passione per il Cavallino Rampante con "Scuderia Ferrari HP Drivers' Presentation by UniCredit". Un'opportunità straordinaria per i tifosi di vedere da vicino Charles Leclerc e Lewis Hamilton e vivere un momento speciale a contatto con il team.

IL PRE-SHOW CON RTL 102.5

A rendere emozionante l'attesa ci penserà RTL 102.5, la prima radiovisione d'Italia, che curerà il pre-show e scalderà l'ambiente con Dj Sautufau e Diego Zappone, mentre il giornalista Andrea Salvati offrirà approfondimenti, interviste e aggiornamenti in tempo reale. Inoltre, la copertura si estenderà ai canali social ufficiali di RTL 102.5, dove saranno condivisi contenuti esclusivi e retroscena della giornata. Con interviste ai protagonisti e approfondimenti dietro le quinte, RTL 102.5 offrirà agli ascoltatori un racconto completo della manifestazione, permetteranno anche a chi non sarà presente di vivere l'emozione dell'evento da qualsiasi luogo. Ancora una volta, RTL 102.5 si conferma al fianco dello sport e dei grandi eventi.

IL PROGRAMMA DELL'EVENTO

A partire dalle ore 16, il dj set di Sautufau darà il via alla giornata, mentre il pubblico potrà ammirare due monoposto storiche della Ferrari esposte per l'occasione. Alle 17 saliranno sul palco il CEO di Ferrari, Benedetto Vigna, e il CEO di UniCredit, Andrea Orcel, accolti dai volti di Sky Sport Carlo Vanzini, Vicky Piria e Ivan Capelli, media partner dell'evento che trasmetterà lo show in diretta.

A seguire, il Team Principal Fred Vasseur si unirà alla conversazione, preparando il terreno per il momento più atteso: l'arrivo di Charles Leclerc e Lewis Hamilton, che interagiranno con i tifosi rispondendo alle loro domande e condividendo le emozioni della nuova stagione.

SICUREZZA E ACCESSO

Per garantire un'esperienza piacevole e sicura a tutti i presenti, l'accesso a Piazza Castello sarà consentito fino al raggiungimento della capienza massima. Chi non riuscirà a entrare potrà comunque seguire l'evento attraverso i maxischermi allestiti nelle strade adiacenti. Per chi invece non potrà essere fisicamente a Milano, basterà sintonizzarsi su Sky o NOW a partire dalle 17 per non perdersi nemmeno un momento di questo spettacolare appuntamento. Un'occasione unica per i tifosi della Ferrari, che potranno vivere da vicino l'energia della scuderia e sostenere i piloti prima dell'inizio ufficiale della stagione di Formula 1.