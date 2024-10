Istat, Leonardo e Sofia sono i nomi più diffusi in Italia

La nuova classifica dell’Istat mostra quali sono i nomi più diffusi in Italia nel 2023, evidenziando una stabilità nelle scelte degli italiani. Il podio, rispetto agli anni precedenti, rimane pressoché invariato. Alcune new entry però modificano la classifica.

I NOMI PIU’ DIFFUSI

Per i neonati maschi, i genitori, scelgono principalmente Leonardo, che tiene stretta la sua medaglia d’oro conquistata nel 2018. Sul secondo gradino del podio invece troviamo una new entry: Edoardo, che guadagna due posizioni rispetto al 2022. Fermo al terzo posto invece Tommaso. Quarto posto per Francesco, che se pur per molto tempo è stato in cima alla classifica adesso non arriva nemmeno al podio.

Per le bambine al primo posto troviamo Sofia, che mantiene la prima posizione dallo scorso anno, così come Aurora che resta al secondo posto. Ginevra invece conquista la medaglia di bronzo. Al quarto posto troviamo Vittoria e al quinto Giulia.

PREFERENZE PER REGIONI

In tutte le regioni del Centro-Nord il nome maschile più diffuso è Leonardo, tranne nella Provincia autonoma di Bolzano dove il preferito sembra essere Noah. Francesco è il nome che viene preferito dalle regioni del Centro-Sud, ad eccezione dell’Abruzzo dove si conferma Leonardo il nome più diffuso. In Molise, Puglia e Calabria è Francesco il nome che conquista il primo posto, mentre Antonio è il preferito di Campania e Basilicata. Spostandoci nelle Isole Giuseppe è primo in Sicilia e Edoardo in Sardegna.

Per quanto riguarda le bambine il nome più diffuso in molte regioni del Nord è Sofia. Anche qui fa eccezione la provincia autonoma di Bolzano in cui primeggia Emma. In Valle d’Aosta al primo posto troviamo Alice, in Liguria e Lazio Ginevra e in Umbria e Campania primeggia Vittoria. Più variegata è la situazione del Mezzogiorno dove Sofia è al primo posto solo in Molise e Calabria. Aurora è il nome più diffuso in Abruzzo, Basilicata e Sicilia. Giulia in Puglia e Beatrice in Sardegna.

NATALITA’ IN CALO

I dati Istat di oggi hanno evidenziato ancora una volta un record al ribasso per le nascite: nel 2023 scendono a 379.890, registrando un calo del 3,4% sull’anno precedente. Questo emerge dal Report sulla natalità e fecondità della popolazione residente nel 2023. Il calo delle nascite prosegue anche nel 2024: in base ai dati provvisori relativi a gennaio-luglio le nascite sono 4.600 in meno rispetto allo stesso periodo del 2023. Il numero medio di figli per donna scende: si attesta a 1,20, in flessione sul 2022 (1,24) e la stima provvisoria elaborata sui primi 7 mesi del 2024 evidenzia una fecondità pari a 1,21.