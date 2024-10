Arriva il portafoglio digitale: i documenti personali saranno disponibili sullo smartphone. Come funziona e da quando sarà disponibile

Spesso ci capita di non trovare nella borsa o nel portafoglio i nostri documenti personali o addirittura di dimenticarli a casa, dal 4 dicembre questo non sarà più un problema. Arriva infatti il portafoglio digitale, chiamato It Wallet: patente e tessera sanitaria saranno disponibili in un wallet digitale nel telefono. Questo consentirà ai cittadini italiani di non portare con sé necessariamente i documenti fisici e di avere tutto a portata di mano direttamente nello smartphone.

IT WALLET: COME FUNZIONA E QUANDO ARRIVA

Dal 4 dicembre sarà disponibile per tutti il portafoglio digitale ma già da questa estate sono partiti i primi test riservati a un numero limitato di utenti che stanno sperimentando il servizio. Il portafoglio digitale, It Wallet, sarà integrato nell’app Io, già scaricata da milioni di italiani. Il servizio, al momento del lancio, potrà contenere documenti come: patente di guida, tessera sanitaria e carta europea per la disabilità. La previsione è quella di allargare il numero di documenti che possono essere compresi nel portafoglio digitale, in modo tale da avere a disposizione anche: carta di identità, certificati di nascita, residenza, matrimonio, titoli scolastici, attestati Isee o di disoccupazione, il fascicolo sanitario elettronico, abbonamenti a mezzi pubblici e molti altri. L’obiettivo è quello di sostituire il portafoglio fisico che abbiamo in borsa o in tasca e rendere tutto digitale.

GLI ALTRI PAESI EUROPEI

In questo caso l’Italia ha preceduto gli altri paesi europei, che ancora non hanno messo a punto il portafoglio digitale. Secondo quanto deciso dall’Europa, gli altri stati avranno tempo fino al 2026 per mettere a disposizione il portafoglio digitale.