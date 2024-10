Taylor Swift dona cinque milioni di dollari per aiutare chi è stato colpito dagli uragani Helene e Milton

LA DONAZIONE

In Florida più di cinque milioni di persone sono in fuga dalle zone a rischio e quasi tre milioni di utenti sono rimasti senza corrente nelle ore successive all'arrivo dell'uragano Milton. Le autorità hanno avvertito che i blackout potrebbero durare settimane. La situazione per la popolazione locale è molto difficile e delicata e gli aiuti sono essenziali. Uno molto importante è arrivato da Taylor Swift che ha deciso di donare cinque milioni di dollari per aiutare le persone che sono state colpite da questi tragici eventi meteorologici.

FEEDING AMERICA

La donazione della cantante, nominata persona dell’anno di Time nel 2023, è stata fatta a Feeding America, la più grande organizzazione di soccorso alimentare presente negli Stati Uniti. L'amministratrice delegata, Claire Babineaux Fontenot, ha dichiarato sulla pagina Instagram dell’associazione di essere “incredibilmente grata”. Il post continua: “Questo contributo aiuterà le comunità a ricostruire e riprendersi, fornendo cibo essenziale, acqua pulita e beni di prima necessità alle persone colpite da queste devastanti tempeste. Insieme possiamo avere un impatto reale nel sostenere le famiglie mentre affrontano le sfide future".

La Feeding America è un'organizzazione non-profit con sede negli Stati Uniti, che ha una rete nazionale di banche alimentari che sostenta più di 37 milioni di persone attraverso dispense alimentari, mense e rifugi. L'organizzazione conduce la nazione nella lotta contro la fame.

LE ALTRE DONAZIONI DI TAYLOR SWIFT

Taylor Swift non è nuova a questo tipo di donazioni. Il suo impegno sociale si è già dimostrato negli scorsi anni. Nel febbraio scorso ha donato 100 mila dollari ai familiari di Lisa Lopez-Galvan, dj uccisa nella sparatoria durante i festeggiamenti del SuperBowl, mentre a marzo 2020 ha donato un altro milione di dollari per i soccorsi dopo il tornado nel Tennessee.

Non solo: durante il The Eras Tour, con cui ha attraversato il mondo, ha aiutato anche le banche alimentari delle città che hanno ospitato i suoi concerti.

URAGANI HELENE E MILTON

Lo scorso 27 settembre l'uragano Helene, che ha colpito Florida e Georgia, ha provocato tre morti, oltre a devastare intere cittadine al suo passaggio, lasciando le abitazioni senza elettricità.

Anche il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha fatto delle raccomandazioni su X ai cittadini colpiti dall’uragano: "A tutti coloro che sono stati colpiti dall'uragano Milton: vi esorto a rimanere al riparo, lontano dalle strade. Linee elettriche abbattute, detriti e allagamenti stanno creando condizioni pericolose. Gli aiuti sono in arrivo, ma finché non saranno lì, ascoltate le autorità locale e restate al sicuro", ha insistito il presidente.

Al momento sono12 milioni le persone a rischio allagamenti dopo il passaggio dell'uragano Milton in Florida. Le zone più a rischio, il sud e il centro dello Stato, secondo quanto riportato dalle autorità.