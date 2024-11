Capotreno accoltellato, domani sciopero nazionale di otto ore di tutto il personale ferroviario

Per domani, martedì 5 novembre, è stato indetto uno sciopero di 8 ore, dalle ore 9 alle 17, del personale ferroviario di Trenitalia, Trenitalia Tper, Fs Security, Italo Ntv, Trenord. La decisione è stata presa in seguito all’accoltellamento del capotreno del treno regionale Genova-Busalla avvenuto nella giornata di oggi all'altezza della stazione di Rivarolo.

CAPOTRENO ACCOLTELLATO A GENOVA

Sul treno regionale Genova-Busalla, all’altezza della stazione di Genova Rivarolo un capotreno è stato accoltellato durante la verifica del possesso dei biglietti. Il capotreno 40enne è stato aggredito poco dopo le 13 da parte di una coppia probabilmente sprovvista di biglietto. Le due persone sono state individuate grazie alle descrizioni fornite dai testimoni. Immediato l’intervento delle forze dell’ordine: i carabinieri hanno fermato gli aggressori e l’uomo è stato subito portato in codice rosso in ospedale a Sampierdarena dagli operatori del 118.

A quanto si apprende, al momento i carabinieri hanno fermato un ragazzo egiziano di 21 anni e una ragazza italiana di 16 anni per l'accoltellamento del capotreno. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il dipendente ha chiesto il biglietto ai due e da lì sarebbe nata una discussione, a quel punto il capotreno li ha fatti scendere. Una volta a terra il maggiorenne ha tirato fuori il coltello e lo ha colpito due volte. Al momento la coppia si trova in caserma per essere interrogata.

SCIOPERO NAZIONALE PER IL 5 NOVEMBRE

Successivamente ai fatti avvenuti nella giornata di oggi sul treno regionale Genova-Busalla, sei sigle sindacali (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt, Ugl, Fast e Orsa) hanno dichiarato per la giornata di domani, 5 novembre, uno sciopero nazionale. Lo sciopero coinvolgerà tutto il personale delle imprese ferroviarie (Trenitalia, Trenord, Italo NTV, Trenitalia-TPER), inizierà alle ore 9 e terminerà alla ore 17.

Le sigle sindacali hanno denunciato una lunga serie di aggressioni al personale ferroviario negli ultimi mesi, denunciando il mancato intervento a tutela del personale. Lo sciopero indetto per domani vuole sottolineare come ci sia bisogno di maggiore sicurezza a bordo dei treni.

IL COMUNICATO STAMPA DEI SINDACATI

Le sigle sindacali hanno annunciato lo sciopero di domani attraverso un comunicato: “In considerazione delle violente e reiterate aggressioni al personale mobile registrate negli ultimi mesi e già denunciate pubblicamente dai sindacati. Appurato che a tutt’oggi non si è apprezzato alcun intervento a tutela del personale e neanche un maggiore controllo dei treni da parte delle forze dell’ordine. Preso atto dell’ennesima aggressione avvenuta questo pomeriggio ai danni di un Capotreno accoltellato gravemente nella tratta Genova Brignole – Busanna su treno regionale 12042, che segue per tempistica, in un’escalation di violenza su scala nazionale, le numerose aggressioni subite dal personale mobile negli ultimi mesi. Assunto che la gravità e l’intollerabilità di tali episodi non consente indugi e necessita urgentemente di un fermo e risolutivo intervento a tutela della sicurezza e dell’incolumità delle lavoratrici e dei lavoratori che quotidianamente prestano servizio alla collettività. Proclamiamo 8 ore di sciopero nazionale per il giorno 5 novembre 2024 dalle 9.01 alle 16.59 di tutto il personale mobile dipendente dalle società di trasporto”.