Arezzo, donna muore dopo intervento agli occhi: l'allarme sugli errori medici e i costi delle diagnosi sbagliate

LA VICENDA DI AREZZO

Roberta Mazzuoli, 50 anni, è deceduta dopo un intervento oculistico in una clinica privata di Arezzo. L'operazione era considerata di routine e avrebbe dovuto regolare la pressione oculare, la paziente, però, non si è mai risvegliata dall’anestesia. L’intervento, infatti, non è stato nemmeno eseguito. Venerdì 28 marzo, il personale medico ha allertato i soccorsi del 118, ma, una volta arrivati sul posot, per la donna non c'era più nulla da fare. La vittima, Roberta Mazzuoli, risiedeva ad Abbadia San Salvatore, in provincia di Siena, dove viveva con il compagno e il figlio adolescente. Era dipendente in un supermercato a Piancastagnaio ed era molto conosciuta nella sua comunità, rimasta profondamente scossa dalla notizia della sua improvvisa scomparsa. La salma è stata trasferita all’ospedale San Donato di Arezzo, in attesa di ulteriori accertamenti per determinare le cause della morte, mentre la Procura sta seguendo il caso e potrebbe disporre un’autopsia per fare chiarezza sulle circostanze del decesso. La direzione della clinica San Giuseppe Hospital di Arezzo, tramite un comunicato. ha espresso il proprio cordoglio alla famiglia, assicurando piena collaborazione per accertare quanto accaduto.