Di Francisca a Vezzali: “Facciamo pace?“, lei: “ti stimo ma umanamente non sei il massimo”. Ecco il battibecco fuori programma e le ragioni delle loro tensioni.

Al Palazzo dei Congressi all’Eur a Roma, alla cerimonia per i 70 anni delle Fiamme Oro, le ex stelle della scherma, Valentina Vezzali e Elisa Di Francisca si sono tirate qualche stoccata sul palco. Non è un mistero che le due non si siano mai amate, anche durante le loro carriere si sono sempre ritrovate al centro di polemiche, gossip e cose non dette.

ELISA DI FRANCISCA: “FACCIAMO PACE?”

Sul palco per il 70 anni delle Fiamme Oro, Elisa di Francisca è stata chiamata sul palco insieme ad altri ex atleti e arrivato il suo momento ha detto “oggi vorrei cogliere l’occasione mandare un messaggio di pace alla mia collega Valentina Vezzali e chiederle una pace ecco, se facciamo pace”. A quel punto è arrivata la replica durissima di Valentina Vezzali, che presa parola ha detto: “dal punto di vista sportivo io ti stimo perché sei stata una grandissima campionessa e un grandissimo talento, però per quanto riguarda il livello umano diciamo che non sei proprio il massimo. Quando imparerai a rispettare le persone forse…”. Il battibecco è stato troncato sul nascere dai due presentatori che hanno cambiato discorso cercando di sedare il litigio.

COSA E’ SUCCESSO DOPO?

Al termine dell’evento al Palazzo dei Congressi all’Eur a Roma, Valentina Vezzali ha commentato: “Non ho in sospeso nulla con nessuno, non ho nulla da chiarire, abbiamo visioni della vita diverse, ognuna vive la propria come crede. Visioni della vita, lo sport ci accomuna invece perché sono valori trasversali e universali ma la prima cosa che lo sport mi ha insegnato è il rispetto verso sé stessi e gli altri, quindi questo deve portare a riflettere”. Elisa Di Francisca ha replicato: “Non dobbiamo uscire a cena, pensavo fosse una cosa giusta da fare. Il mio stato d’animo? Davvero triste, non so se pranzerò o cenerò”.

PERCHE' ELISA DI FRANCISCA E VALENTINA VEZZALI HANNO LITIGATO

Se vogliamo comprendere le origini delle tensioni tra le due ex stelle della scherma dobbiamo tornare ai Mondiali del 2009. In quell’occasione Elisa Di Francisca sconfisse per la prima volta Valentina Vezzali. Da quel momento gli scontri si moltiplicarono e alle Olimpiadi di Londra 2012 Di Francisca vinse l’oro e Vezzali il bronzo. Addirittura nella biografia di Elisa Di Francisca “Giù la maschera” si parla di “vezzalicidio” per descrivere la sua vittoria contro la Vezzali e nella stessa occasione ha lanciato critiche a lei e ad altre compagne di squadra, tra cui Arianna Errigo.