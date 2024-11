Spagna, a Malaga continua il maltempo: inondato un ospedale, scuole chiuse e traffico in tilt

LA SITUAZIONE A MALAGA: PIAZZE E STRADE ALLAGATE

Il territorio di Malaga e dintorni è fortemente colpito in queste ore da forti piogge, circa tremila persone sono state evacuate e le scuole sono state chiuse. La Protezione Civile ha avvisato i cittadini tramite un messaggio di allerta inviato sui cellulari. La DANA, il violento fenomeno meteorologico, continua a creare danni nel territorio spagnolo e in particolare, dopo Valencia, sta colpendo l’area di Malaga, in Andalusia. Piazze e strade sono allagate, anche in pieno centro, con conseguenti disagi sul traffico e sulla mobilità. Molte macchine sono state legate ai pali per evitare che vengano trascinate dall'acqua. Anche la circolazione dei treni ad alta velocità sulla linea spagnola Madrid-Malaga è stata interrotta, lo ha reso noto il ministro dei Trasporti iberico, Óscar Puente, dichiarando che non è stato indicato quando si prevede di ristabilire la circolazione.

A causa delle fortissime piogge è stato inondato anche l’Ospedale Clinico. Sgomberate per precauzione altre abitazioni nel quartiere di Campanillas, sono state oltre 300 le segnalazioni di allagamenti in case, negozi, cortili, garage, ha informato l'assessore alla presidenza dell'Andalusia, Antonio Sanz. Chiuse scuole, università, parchi pubblici e sospese le attività sportive.

PREVISIONI METEO PER DOMANI

L'allerta rossa dell'agenzia meteorologica AEMET per le piogge, anche torrenziali, resterà in vigore almeno fino all'alba di domani a Malaga, Granada, nel nord di Castellòn e nel sud di Tarragona, sul versante orientale. L'allerta arancione a partire dalla notte si estenderà poi al litorale di Valencia, a molti dei comuni già colpiti dalla Dana due settimane fa. Domani resteranno chiuse le scuole e, a partire dalle sei di questo pomeriggio, è stata limitata la circolazione stradale.

IL FENOMENO METEOROLOGICO “DANA”

Le violente alluvioni che stanno colpendo la Spagna, soprattutto a Sud e a Est del Paese, sono dovute al fenomeno meteorologico chiamato Dana, che consiste in un accumulo persistente di aria fredda che forma una depressione e che va scontrarsi con una massa di aria calda. In Spagna si è manifestato in modo particolarmente intenso, ma il fenomeno è lo stesso che nelle scorse settimane ha colpito il Nord Italia, e che ora si è spostato più a Ovest.

Il fisico del clima del Cnr Antonello Pasini ha detto: "In pratica, l'aria fredda presente in quota rimane isolata, formando una depressione chiusa, ed è particolarmente pericoloso perché si tratta di un fenomeno stazionario che rimane per lunghi periodi nello stesso luogo, e infatti interesserà le regioni spagnole anche nei prossimi giorni. I colleghi climatologi spagnoli mi dicono che fenomeni meteo come quelli di Valencia ci sono già stati, ma una violenza simile non si era mai vista in cent'anni. Noi ricercatori non sappiamo ancora se a causa del riscaldamento globale gli eventi meteo estremi sono diventati più frequenti. Ma siamo sicuri che sono diventati più violenti".