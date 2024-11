Maltempo, allerta meteo arancione e scuole chiuse in Sicilia nella giornata di domani 13 novembre

Secondo il bollettino aggiornato della Protezione Civile, pubblicato sul sito del Dipartimento, è stata diramata allerta arancione e gialla per alcune regioni del Centro-Sud. Sono previste forti piogge per la giornata di domani, mercoledì 13 novembre.

ALLERTA ARANCIONE IN SICILIA E SCUOLE CHIUSE

L’allerta meteo arancione è stata diramata per rischio temporali e rischio idrogeologico su settori della Sicilia, in particolare sono coinvolti il settore: Sud-Orientale, versante ionico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico. Nella regione le amministrazioni di alcuni comuni delle province di Catania, Messina e Siracusa hanno deciso di tenere chiuse le scuole per sicurezza. Già nella giornata di oggi le lezioni sono state sospese per il maltempo.

Anche il servizio ferroviario in Sicilia ha subito le conseguenze delle forti piogge con numerose cancellazioni di corse ferroviarie in gran parte dell'isola. "Raccomando cautela per chi si muove per raggiungere destinazioni scolastiche o di lavoro e di uscire di casa soltanto per necessità. Il sistema della Protezione civile regionale e le altre strutture regionali saranno impegnati nell'assistenza della cittadinanza per le condizioni meteorologiche severe", ha spiegato l'assessore alle Infrastrutture e alla mobilità, Alessandro Aricò.

In provincia di Catania in 24 ore sono stati superati i 100 interventi dei vigili del fuoco per soccorrere autisti in difficoltà, danni d'acqua, allagamenti e dissesti statici.

ALLERTA METEO GIALLA PER ALTRE REGIONI

Il maltempo ha interessato nella giornata di oggi il Sud Italia. Secondo la Protezione civile locale oggi si sono verificate "precipitazioni, da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, assumendo localmente anche carattere di persistenza sui settori orientali. Fenomeni accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento".

Il bollettino aggiornato della Protezioni civile ha diramato un avviso di allerta meteo gialla, per la giornata di di domani 13 novembre, per rischio idraulico, idrogeologico e temporali, per Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna.

PREVISIONI PER I PROSSIMI GIORNI

Secondo le previsioni meteo aggiornate, domani, mercoledì 13 novembre, l'ondata di maltempo continuerà a colpire il Sud Italia, in particolare la Sicilia orientale con forti piogge. Il tempo sarà più stabile al Nord con temperature che rimarranno molto basse in tutta Italia