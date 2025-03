Brescia, consigliere comunale Sigh indagato per maltrattamenti in famiglia. In carcere il figlio per abusi sessuali sulle sorelle Photo Credit: Fotogramma.it

I genitori indagati per maltrattamenti in famiglia e il figlio 26enne arrestato con l'accusa di violenza sessuale sulle sorelle. E' il quadro inquietante emerso nell'ambito dell'indagine sul consigliere comunale di centrodestra a Brescia, Balwinder Singh, per lui e la moglie il tribunale ha disposto il divieto di avvicinamento alle ragazze (una quasi maggiorenne e l'altra maggiore di qualche anno) e il braccialetto elettronico. Sarebbe stata una confessione fatta a scuola a far scattare l'inchiesta. Lo scrive "Il Corriere della Sera" nelle pagine bresciane.

LE INDAGINI

La più giovane delle due figlie, in un momento di confidenza con un'insegnante, avrebbe raccontato le presunte violenze subite in famiglia. Le indagini hanno portato poi all'arresto del 26enne perchè avrebbe abusato delle sue stesse sorelle. Secondo gli inquirenti il padre le avrebbe malmenate per sopprimere il loro desiderio di vivere all'occidentale e avrebbe anche espresso di fronte a loro approvazione per l'omicidio di Saman Abbas, la giovane pakistana uccisa dai suoi familiari a Novellara, in provincia di Reggio Emilia.

BUFERA POLITICA E GIUDIZIARIA

L'inchiesta nei confronti del consigliere comunale di centrodestra a Brescia Balwinder Singh, 49 anni, di origini indiane, nella città lombarda da 24 anni ed eletto alle ultime elezioni nella lista "Fabio Rolfi Sindaco", indagato per maltrattamenti in famiglia nei confronti delle figlie, ha sollevato già un acceso dibattito politico. L'uomo, che ieri era regolarmente in consiglio comunale a Brescia senza riferire nulla a nessuno della vicenda, si proclama innocente con chi gli ha parlato in mattinata. A livello politico è previsto un confronto con i vertici della lista civica con la quale è stato eletto. Le accuse sono pesantissime, il 49enne avrebbe picchiato le figlie limitando la loro libertà di scegliere di vivere all'occidentale e di avere relazioni con coetanei italiani. Ancora più pesante il reato contestato al figlio, Lovepreet Singh, che si trova in carcere a Canton Mombello con l'accusa di abusi sessuali nei confronti delle sorelle.