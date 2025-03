Istat, il calo demografico non si ferma. Boom di emigrazioni all’estero

Nuovi dati, stesso refrain. Il tema del calo demografico rimane drammaticamente attuale in Italia e a certificarlo sono i dati Istat pubblicati questa mattina. Le rilevazioni fanno riferimento al 2024 e descrivono un quadro in continuità con quanto emerso negli anni post-pandemici. Di fianco a un tasso di fecondità che ha raggiunto il minimo storico, si assiste all’aumento della speranza di vita e degli espatri. A questo si unisce la componente di cittadini di origine straniera trasferitasi in Italia che porta il totale della popolazione residente nel Bel Paese a 58 milioni 934mila individui (in calo di 37mila unità rispetto al 2023). Una diminuzione che prosegue ininterrottamente dal 2014.





Le aree più colpite

Il calo demografico non risulta distribuito omogeneamente in tutte le aree del Paese. Anzi, alcune zone registrano una modesta crescita. È il caso delle regioni del Nord, nelle quali è possibile individuare un aumento della popolazione dell’1,6 per mille. Il Centro e il Mezzogiorno, invece, collezionano variazioni negative, con un picco critico nelle Aree interne del Mezzogiorno.

Andando a vedere le singole regioni, festeggiano il Trentino-Alto Adige, la cui popolazione risulta in aumento (+3,1 per mille), l’Emilia Romagna (+3,1 per mille) e la Lombardia (+2,3 per mille). Sono, invece, Basilicata e Sardegna a registrare il calo più significativo (rispettivamente -6,3 per mille e -5,8 per mille).