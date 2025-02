The Flight - Piano di Volo con Claudio Baglioni da Ancona

Claudio Baglioni è stato ospite di RTL 102.5 in compagnia di Matteo Campese e La Zac per raccontare, in collegamento da Ancona, l’inizio di questo nuovo viaggio straordinario, che lo porterà in giro per tutt’Italia a partire dal Teatro dell’Opera. 110 concerti in 42 teatri da gennaio a dicembre 2025: il tour “PIANO DI VOLO soloTRIS” è la terza parte del progetto live “Solo”, iniziato proprio al Teatro dell’Opera di Roma nel gennaio 2022 e proseguito nel 2023. Ai microfoni di RTL 102.5, il cantante ha raccontato: «Sto trasvolando tra Ancona e Mantova. Sono stato ad Ancona con 5 appuntamenti consecutivi al Teatro delle Musiche. Un teatro all’italiano, riedificato e molto curioso perché sembra all’aperto con palchi, gallerie, parterre però è coperto. A girare i teatri italiani imparano tante cose e c’è la storia e la trasformazione di questi luoghi. Qualcosa conservo dei teatri, un po’ me le prendo io e un po’ devo ringraziare la generosità di molti sovrintendenti e direttori artistici, perché metà della mia libreria a casa è fatta di volumi di teatri e dei luoghi che ho visitato. I camerini sono ricchi di fotografie di cantanti di grande importanza e molte locandine. È bellissima anche la trasformazione che hanno avuto i manifesti nel tempo, i costumi. Questi luoghi trasudano di storie, molte raccontate nei libri commemorativi». L’intera trilogia, con un totale di 300 esibizioni, diventerà la tournée più lunga della carriera di Claudio Baglioni. In questo “concerto ravvicinato del terzo tipo”, classico e futuribile, nel medesimo istante, Claudio Baglioni condividerà, a strettissimo contatto, con gli spettatori, le opere e le composizioni più preziose del suo repertorio e le vicende della sua vita artistica e personale, come a trovarsi e giocare in un popolato cortile a cielo coperto, nell’ineguagliabile scenario, segreto e magnificente, dei grandi, prestigiosi e bellissimi teatri italiani di tradizione.

Le domande degli ascoltatori

«Io ho una formazione molto variegata e credo che il mio cantare derivi da uno stato di necessità. Alcuni artisti li ho guardati con ammirazione e curiosità. Alcuni cantautori della cosiddetta scuola genovese, come Tenco, Paoli, e altri. De Andrè è stato quello che ho cantato di più perché le sue canzoni con una chitarra erano facilmente eseguibili e contenevano i primi mondi trasgressivi. Fuori dall’Italia invece i Beatles, Paul Simon, ma anche Lucio Battisti è stato un innovatore della musica popolare...» ha risposto Claudio Baglioni alla domanda di un’ascoltatrice nella quale chiedeva all’artista se avesse mai avuto un modello al quale ispirarsi. Un altro ascoltatore ha chiesto a Baglioni se sente di aver dimenticato qualcosa nel suo “piano di volo”: «La valigia è uno dei traumi più grandi di un viaggio, non sai mai se hai messo tutto. Anzi, spesso metti tante cose che non userai. In questo caso, è un bagaglio leggero. Tutto quello che mi serve c’è, sul palco ci sono tutti i miei strumenti di volo, l’equipaggio e gli assistenti di volo sono ottimi e tutto quello che non c’è lo si impara. Ogni concetto serve a fare quello prossimo, è un esame continuo. Infondo credo di aver lasciato qualcosa indietro, ma è recuperabile». «Io scrivo quasi sempre prima la parte musicale e poi quella testuale di una canzone. Non c’è un metodo precisissimo, specialmente dopo tanti anni l’approccio è diverso ogni volta. Deriva un po’ dallo studio e dallo sperimentare. Quasi sempre cerco un mondo armonico, un mondo generale in cui la melodia diventa un disegno preciso e che deve avere un rapporto con tutte le altre note che fanno da scenario. Io poi divento ossessionato dalle distanze geometriche e aritmetiche, il mio problema vere è che il “io compositore” e “io autore” sono due persone diverse, perché la parte musicale mi viene abbastanza di getto e mi ci avvicino anche con molto felicità. Invece il mondo dei testi e delle parole mi mette un’ansia e il problema è che le parole si capiscono e certe volte un artista non vorrebbe essere capito, ma solo adorato» ha risposto Baglioni ad un giovane ascoltatore interessato all’origine delle sue canzoni.

I prossimi appuntamenti su RTL 102.5

