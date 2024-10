Royal Family, nel suo documentario il principe William cita per la prima volta dopo molti anni il fratello Harry

Si stima che l’ultima volta che il principe William abbia parlato del fratello Harry, anche solo citandolo in una conversazione, sia stato sei anni fa. Il documentario della Itv segna una data molto importante: quella in cui William torna a parlare del fratello.

Molti hanno interpretato questa citazione come una segnale verso la riconciliazione e una nuova possibilità per la famiglia reale di riacquisire la serenità persa, ma ad oggi è impossibile prevederlo.

Il racconto del principe William

Nel documentario della Itv “Prince William: We Can End Homelessness” che verrà trasmesso tra pochi giorni, il 30 e il 31 ottobre in due puntate, il principe Wiliam nomina per la prima volta dopo tanti anni il fratello Harry. William cita Harry mentre rievoca un ricordo legato all’infanzia, di quando la principessa Diana li portò a visitare un rifugio per senzatetto più di 30 anni fa. Per raccontarlo, William, usa queste parole "Mia madre portò Harry e me al The Passage. All'epoca dovevo avere circa 11 anni o forse 10. Non ero mai stato in precedenza in un posto simile ed ero un po' ansioso per cosa aspettarmi. Ma la mamma, come sempre, ci fece sentire rilassati, ridendo e scherzando con tutti".

Il documentario

Il documentario “Prince William: We Can End Homelessness” verrà trasmesso in due puntate il 30 e il 31 ottobre e il principe William dopo sei lunghi anni ha citato per la prima volta il principe Harry. Nel corso del documentario viene affrontato il tema dei senzatetto e per William importantissima è stata la figura della madre Diana che ne è anche fonte di ispirazione. “Ricordo di aver pensato che fosse molto triste non avere una casa, ma era incredibile quanto fosse felice quell'ambiente. Ricordo di aver avuto delle belle conversazioni, di aver giocato a scacchi e chiacchierato. Fu allora che mi resi conto che ci sono altre persone là fuori che non hanno la tua stessa vita", così il principe William ricordando quei momenti.

Il ricordo del principe William passa per la charity londinese The Passage che dal 1980 aiuta le persone senza una casa e di cui dal 2019 detiene il patrocinio. Durante quella visita sono molte le emozioni che hanno attraversato un William poco più che bambino: “Lì mi sono reso conto che c'erano altre persone là fuori che non avevano la mia stessa vita. Sai, quando sei piccolo pensi che la vita sia solo ciò che vedi davanti a te e non tendi a guardare altrove. È quando incontri persone, come è successo a me quel giorno, che ti mettono in testa una prospettiva diversa raccontandoti che la sera prima avevano dormito in strada. Ho questo ricordo, è andata così”.