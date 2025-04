Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio. Telefoni e computer usa e getta per andare negli States Photo Credit: fotogramma

E dietro le convinte dichiarazioni di amicizia agli ‘ex’ partner commerciali oltreoceano, l’Unione Europea vara le nuove linee guida per le missioni dei funzionari negli Stati Uniti. Il Financial Times.uk , citando fonti interne all’esecutivo europeo, riporta che per evitare il rischio di spionaggio, la Commissione europea ha deciso di distribuire telefoni e computer portatili usa e getta ai propri funzionari in missione negli Stati Uniti, una precauzione finora riservata ai viaggi in Cina.

CONTRO LO SPIONAGGIO

E così, chiarisce il tabloid, i commissari e i funzionari che parteciperanno la prossima settimana alle riunioni del Fondo Monetario Internazionale e della Banca mondiale a Washington hanno ricevuto le nuove linee guida analoghe a quelle previste per le missioni in zone a rischio, dove l'uso dei normali dispositivi non è consentito per arginare il rischio delle ingerenze dei servizi russi e cinesi.

L'INSICUREZZA GLOBALE

Quindi, nonostante le aperture e le conferme di amicizia e alleanza a Washington dei leader europei, gli Stati Uniti vengono trattati come potenziale minaccia alla sicurezza dell’Unione Europea. Dunque, nei fatti, è evidente un deterioramento molto significativo delle relazioni transatlantiche dopo il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca. Lo sottolinea il quotidiano finanziario britannico, riportando le parole di un funzionario della Commissione europea secondo cui i vertici di Bruxelles sono "preoccupati" che Washington "possa intromettersi nei sistemi" interni Ue.

FINITA UN'EPOCA

"La storica alleanza transatlantica è finita", ha evidenziato un altro funzionario Ue al foglio della City. L'esecutivo di Ursula von der Leyen ha confermato l'aggiornamento delle linee guida sulla sicurezza, limitandosi a precisare che il servizio diplomatico Ue è stato coinvolto nella revisione. Tra le nuove indicazioni rivolte ai funzionari in missione: spegnere i telefoni alla frontiera, riporli in apposite custodie anti-spionaggio quando inutilizzati, e assicurarsi che i visti siano inseriti nei documenti diplomatici anziché nei passaporti nazionali.

USA E GETTA

In un clima segnato dalla crescente diffidenza reciproca, più o meno esternata, il commissario Ue per il Commercio, Maros Sefcovic, è impegnato in queste ore a Washington in un nuovo round di colloqui per scongiurare l'escalation della guerra dei dazi. Non sarà l'unico rappresentante Ue a volare oltreoceano: altri tre commissari - Valdis Dombrovskis, Maria Luis Albuquerque e Jozef Sikela - prenderanno parte alle riunioni primaverili del Fondo monetario internazionale e della Banca mondiale, in programma dal 21 al 26 aprile. Tutti rigorosamente muniti di devices usa e getta!