Iran - Israele, colpita la tv di stato a Teheran. E Netanyahu non esclude l'eliminazione di Khamenei

Quando è arrivata l’esplosione i programmi erano in diretta: i video mostrano lo scoppio nella sede della tv di Stato iraniana, in un quartiere residenziale di Teheran. Sarebbero diversi i morti tra maestranze e giornalisti, anche se le trasmissioni sono già riprese, da studi secondari. Un attacco confermato dall'esercito israeliano, secondo cui l'edificio era utilizzato per attività militari. Un crimine di guerra invece secondo Teheran.





"DOMINIAMO I CIELI DELL'IRAN"

a dirlo, nel primo pomeriggio, era stato Benjamin Netanyahu, spiegando che Israele è vicino al suo proposito di eliminare le minacce nucleari e missilistiche del nemico. In un'intervista all'ABC, il premier israeliano ha anche aggiunto di non escludere la possibilità di eliminare l'ayatollah Ali Khamenei.Dal canto suo intanto, il presidente iraniano Pezeshkian si è detto pronto ad azioni anche molto dure se Tel Aviv non si fermerà. E secondo i media locali, Teheran starebbe preparando il contrattacco più violento di sempre.





TRUMP, "IRAN RIPRENDA I COLLOQUI PRIMA CHE SIA TARDI"

Tutto mentre l'Iran starebbe provando a muoversi anche sul piano diplomatico. Secondo Reuters, avrebbe chiesto a Qatar, Arabia Saudita e Oman di fare pressione sul presidente americano Trump affinché convinca Israele ad accettare un cessate il fuoco, in cambio del ritorno ad un tavolo sul nucleare. Ma dal Canada, dove è al via il G7, il tycoon sembra aver chiuso.ha detto Trump. Stati Uniti che intanto hanno alzato al livello massimo l'allerta per i viaggi in Medio Oriente, dove stanno spostando la portaerei Nimitz, prima destinata al Mar Cinese.





LA MEDIAZIONE RUSSA

Tra le altre ipotesi di mediazione, oggi si è fatto avanti il presidente turco Erdogan. E dal Cremlino è arrivata anche la disponibilità della Russia, proposta già annunciata da Putin a Trump sabato scorso, in una telefonata. Immediata la replica di Bruxelles, secondo cui Mosca non è credibile, visto che ha violato ripetutamente il diritto internazionale e ha siglato di recente un accordo di partnetariato proprio con l'Iran, motivo per cui non potrebbe essere un mediatore oggettivo.