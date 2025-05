Due bimbi di 6 e 8 anni hanno forse salvato la vita della loro madre, il marito è morto poco distante in un incidente stradale

"Aiuto, aiuto, la mamma sta male ". Così due bambini, di appena 6 e 8 anni, agitati e smarriti si sono rivolti alla vicina, dirimpettaia, facendo scattare i gli aiuti per la loro madre aggredita a coltellate in casa questa mattina a San Secondo Parmense. La vicina è corsa nell'abitazione e avrebbe trovato la donna in un bagno di sangue chiamando immediatamente i soccorsi. Il marito della donna e padre dei due piccoli non era in quel momento in casa, ma secondo le prime ricostruzioni sarebbe stato lui ad aggredire la moglie. La coppia ha altri due figli, adolescenti, che però erano a scuola mentre i più piccoli erano in vacanza. I carabinieri, sul posto per ricostruire la dinamica dell'aggressione, hanno sentito diversi parenti della coppia. I due bimbi che hanno dato l'allarme sono stati trasferiti in una struttura protetta.