La vita degli Over 65? In una città del nord Italia si vive bene. Scopri qual è....

Dimenticate il traffico, i clacson che fanno rumore a qualsiasi ora del giorno. Dopo i 65 anni la qualità della vita deve essere sicuramente di un certo livello e la città che svella nella graduatoria del Sole 24 ore è Bolzano, seguita da Treviso e Trento.

Gorizia si conferma, per il secondo anno consecutivo, in testa nella speciale classifica rivolta ai giovani, che fotografa le opportunità offerte dai territori ai residenti tra 18 e 35 anni. Per i bambini, invece, la città ideale è Lecco. l Sud è in coda, sicuramente penalizzato.

IL SUD PENALIZZATO

Quella pubblicata da Il Sole 24 ore è sicuramente uno studio importantissimo sulla qualità della vita, intitolato: "Qualità della vita per fasce d'età", in edicola con Il Sole 24 Ore, presentata al Festival dell'Economia 2025. L'approfondimento è completato da un sondaggio Eumetra, realizzato in collaborazione con Save the Children, sugli stili di vita dei teenager tra 11 e 15 anni.

Primato del Nord-Est, penalizzato il grande Sud. E i motivi potrebbero essere molti.

Bolzano è in vetta per il benessere degli "over" e, quindi, con il più basso consumo di farmaci per malattie croniche, alta anche l'incidenza di biblioteche presenti sul territorio. Poi c'è Gorizia, nel 2025 Capitale europea della cultura transfrontaliera 2025, con ottime performance legate al numero di locali e organizzatori di eventi Siae in rapporto ai giovani residenti.

LECCO: CITTA' IDEALE PER I BAMBINI

C'è poi Lecco, che è la città a misura di bambino, anche grazie al primato nell'indice Sport e bambini. La città sale sul podio per le competenze scolastiche che arrivano dai test Invalsi, bassa l'incidenza dei delitti a danno dei minori.

Il Sud fatica. Arranca. Al momento, secondo la classifica, in coda ci sono Trapani (che chiude la graduatoria dedicata agli anziani) e Caltanissetta quella dei bambini. Sono molto penalizzate le città metropolitane, anche per colpa del caro-affitti: Roma a occupa la 107esima posizione, Napoli (104), Milano (101) e Torino (90).