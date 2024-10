Maltempo in Italia, allagamenti e disagi in Emilia-Romagna, torrenti esondati e strade chiuse Photo Credit: https://agenziafotogramma.it/

Nel frattempo, la città di Bologna e le zone limitrofe sono state colpite da piogge torrenziali, con oltre 80 millimetri di pioggia caduti in sole quattro ore. Dopo un pomeriggio di maltempo, la situazione è peggiorata drasticamente intorno alle 21, quando il torrente Ravone ha esondato, allagando via Saffi, una delle strade principali che conducono al centro cittadino e che ospita anche l'Ospedale Maggiore. Eventi simili si erano già verificati nel maggio 2023 durante l'alluvione che colpì la Romagna. Il Ravone, che scorre sotto terra vicino al centro di Bologna, ha causato allagamenti in diverse aree semicentrali della città, come via Saragozza, via Andrea Costa e via San Mamolo, tutte chiuse al traffico. Si registrano blackout elettrici in varie parti della città, mentre il cinema Modernissimo, situato nel cuore del centro storico, è stato evacuato a causa di infiltrazioni d'acqua e un'interruzione di corrente.

Le condizioni meteorologiche avverse hanno causato notevoli rallentamenti anche sulla rete ferroviaria. Trenitalia ha avvisato che la linea Bologna-Verona è particolarmente colpita, con ritardi che interessano sia i treni Intercity che i Regionali, oltre ai convogli ad Alta Velocità. Un esempio significativo è il Frecciarossa 8528, partito da Roma Termini alle 18.50 e diretto a Brescia, che ha dovuto tornare indietro fino a Bologna Centrale. La situazione non è migliore in Romagna, dove la circolazione ferroviaria tra Rimini e Cesenatico è stata sospesa. Anche qui, i treni ad Alta Velocità e i Regionali subiscono cancellazioni o limitazioni di percorso. Il treno Frecciarossa 8852, partito da Roma e diretto a Ravenna, ha concluso la corsa a Rimini a causa delle condizioni critiche.

I VIGILI DEL FUOCO E PROTEZIONE CIVILE

In piena emergenza, i Vigili del Fuoco hanno effettuato oltre 300 interventi nelle ultime ore in tutta la regione, con la provincia di Bologna che presenta le maggiori criticità. A Pianoro, due fratelli che viaggiavano in auto sono stati travolti dall'onda di piena del torrente Zena. Uno dei due è riuscito a mettersi in salvo, mentre il corpo senza vita del fratello ventenne è stato ritrovato dai Vigili del Fuoco a Botteghino di Zocca. Le operazioni di recupero sono tuttora in corso.Il Servizio Nazionale della Protezione Civile è impegnato da giorni nel gestire l’emergenza, coordinando le operazioni di soccorso e monitoraggio. Il capo del Dipartimento, Fabio Ciciliano, ha convocato il Comitato operativo per assicurare la collaborazione tra tutte le componenti della Protezione Civile, al fine di rispondere in modo tempestivo ed efficace alle necessità delle zone colpite dal maltempo.



LE DICHIARAZIONI DEL SINDACO DI BOLOGNA E DELLA PRESIDENTE DELL'EMILIA-ROMAGNA

La presidente facente funzione della Regione Emilia-Romagna, Irene Priolo, ha dichiarato che la situazione si è aggravata durante la notte, con l'alluvione che ha interessato non solo Bologna, ma anche Ravenna, Modena, Reggio Emilia e si sta estendendo verso Piacenza. Priolo ha sottolineato come i modelli previsionali iniziali avessero suggerito un'evoluzione diversa della perturbazione, con le criticità concentrate soprattutto a Bologna. Tuttavia, quasi tutti gli affluenti del fiume Reno hanno superato la soglia di pericolo 3, aggravando ulteriormente la situazione, peggio di quanto accaduto nel maggio 2023. Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, ha lanciato un appello via social, esortando i cittadini a non uscire di casa, evitare l'uso dell'auto e, in caso di vicinanza a torrenti, salire ai piani più alti delle abitazioni. Anche nelle aree circostanti Bologna, la situazione è critica, con nuove evacuazioni a San Lazzaro a causa dell'innalzamento dei livelli dei fiumi. Molte strade provinciali sono completamente o parzialmente chiuse, e si segnalano ulteriori rallentamenti nella circolazione ferroviaria.