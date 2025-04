Tennis, ATP di Montecarlo, Lorenzo Musetti batte Alex De Minaur e vola in finale

MUSETTI VOLA IN FINALE A MONTECARLO

Lorenzo Musetti conquista la prima finale in carriera in un torneo Masters 1000 superando Alex De Minaur in una battaglia durissima a Montecarlo. L’azzurro ha vinto in rimonta con il punteggio di 1-6, 6-4, 7-6(4), dopo quasi tre ore di gioco. Il match è iniziato male per Musetti, che ha subito un pesante 1-6 nel primo parziale, senza riuscire a contrastare l'aggressività e la solidità dell’australiano. Nel secondo set, iniziato con un ritardo a causa della pioggia, Musetti ha cambiato marcia. È riuscito a trovare maggiore profondità nei colpi e a variare il ritmo, riuscendo a strappare il servizio a De Minaur nel nono gioco, portando a casa il set per 6-4. Il terzo set è stato una vera altalena di emozioni: entrambi i giocatori hanno perso più volte il servizio e Musetti ha avuto anche la possibilità di chiudere il match servendo sul 5-4. Ma si è arrivati al tiebreak, dove l’italiano è stato più solido e lucido, chiudendo 7-4 e volando in finale.