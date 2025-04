Formula 1, Max Verstappen non perdona e vince il Gran Premio del Giappone, secondo e terzo posto per le McLaren Photo Credit: https://agenziafotogramma.it/

Max Verstappen torna a dettare legge sul circuito di Suzuka, imponendosi per la quarta volta di fila nel Gran Premio del Giappone. Il pilota olandese della Red Bull conquista una vittoria netta, tenendo a distanza le due McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri, che chiudono rispettivamente secondo e terzo. La Ferrari si ferma appena ai piedi del podio con Charles Leclerc, autore comunque di una prestazione solida. Dietro di lui, le due Mercedes di George Russell e Andrea Kimi Antonelli, con quest’ultimo che ha anche guidato la gara per alcuni giri e messo a referto il giro più veloce. Lewis Hamilton, con l’altra Ferrari, termina in settima posizione dopo una corsa costante ma priva di grandi acuti. A chiudere la zona punti, Isack Hadjar (Racing Bulls), Alexander Albon (Williams) e Oliver Bearman (Haas). Giornata difficile per Yuki Tsunoda, che all’esordio con Red Bull non va oltre il 12° posto, deludendo il pubblico di casa.

LE PAROLE DI VERSTAPPEN, HAMILTON E LECLERC

Verstappen ha commentato con entusiasmo la sua 64ª vittoria in carriera: “Le McLaren ci hanno tenuto sotto pressione, ma abbiamo risposto bene. La macchina oggi era perfetta. Ho dato tutto, anche perché correre qui per l’ultima volta con il motore Honda significava molto”. Leclerc, pur deluso per essere rimasto fuori dal podio, ha cercato di guardare al futuro: “La sensazione con la macchina è migliorata, ho le idee più chiare. Ma è frustrante dare il massimo e arrivare solo quarto. Dobbiamo continuare a lavorare, spero che dal Bahrain le cose migliorino. So dove voglio andare e mi auguro che la direzione intrapresa dia i suoi frutti”. Hamilton, dal canto suo, ha riconosciuto i limiti della sua prestazione: “È andata bene, ma niente di eccezionale. Non ho ancora la piena confidenza con alcune parti della macchina. Ho provato a recuperare con la strategia, ma mancava velocità. Rispetto a Leclerc, avevo qualcosa in meno”.

LA CLASSIFICA PILOTI

La classifica piloti dopo tre GP vede Lando Norris in testa con 62 punti, seguito da Verstappen a quota 61 e da Piastri con 49. Poi Russell (45), Antonelli (30), Leclerc (20), Albon (18), Hamilton (15), Ocon e Stroll (entrambi a 10). Ora la Formula 1 si prepara per la prossima sfida: il Gran Premio del Bahrain, dove si capirà se Red Bull continuerà a dominare o se le McLaren riusciranno a consolidare la loro leadership.