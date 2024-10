Continua a piovere, nubifragio a Catania, allerta rossa in Emilia Romagna

Il maltempo sta imperversando su gran parte della Pensisola. Situazione critica in Sicilia. Nell’agrigentino è esondato il fiume Salso, evacuate decine di abitazioni. Alcuni automobilisti si sono rifugiati sui tetti delle auto in attesa dei soccorsi. In azione anche i sommozzatori. Il sindaco di Licata ha invitato i cittadini a non uscire di casa. Frane a Enna e Stromboli. Nubifragio a Catania. Le strade si sono trasformate in fiumi a causa della pioggia, un motociclista trascinato dalla furia dell’acqua è stato soccorso da alcuni passanti. Allerta rossa in Emilia Romagna dove è stato decretato lo stato di mobilitazione straordinaria del servizio nazionale di Protezione civile. Evacuazioni nel bolognese in prosssimità degli argini dei fiumi. Nel ravennate il Comune di Bagnacavallo ha emesso un'ordinanza di evacuazione totale nelle zone già colpite dai nubifragi. Sotto osservazione il passaggio della piena del Po previsto nella notte a Piacenza, con valori che supereranno la soglia 2 di criticità. Nel savonese una frana la scorsa notte ha isolato cinque abitazioni. Continua a piovere in Toscana. Prorogato fino a domani il codice giallo.