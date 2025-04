Nocera Inferiore: una morte sul lavoro, a nero, per un minorenne di origine marocchina forse al primo giorno

17enne alle prime esperienze lavorative, fatali . E’ accaduto qualche giorno addietro a Nocera Inferiore, in provincia di Salerno. Ma solo ora la vicenda appare più chiara. Il ragazzo di origine marocchina era entrato da poco in una azienda di lavorazione del legno . Non aveva contratto, forse per lui era addirittura il primo giorno di lavoro. Ci sono molti punti interrogatori da chiarire, ma ci sono già quattro indagati.

Il diciassettenne scaricato in ospedale

La Procura procede per l'ipotesi di omicidio colposo. SI sta lavorando per ricostruire le ultime ore di vita del minorenne per capire con certezza le cause della morte. Il giovane era stato trasportato in condizioni gravissime all'ospedale Umberto I di Nocera inferiore dove è morto poco dopo il ricovero nel reparto di Rianimazione. Ad accompagnarlo in auto erano state due persone, che poi si sono allontanate senza farsi identificare. I Carabinieri sono riusciti a risalire alla identità del giovane soltanto grazie al rilievo delle impronte digitali in quanto il ragazzo era sprovvisto di documenti. Nelle ore successive al decesso è stato anche ascoltato un fratello del 17enne ed alcune persone informate dei fatti.

L’azienda ai raggi X

Le indagini condotte dai Carabinieri del reparto territoriale, guidato dal comandante Gianfranco Albanese, hanno consentito di appurare che prima dell'arrivo in ospedale, il 17enne stava lavorando in una ditta che si occupa della trasformazione del legno. Il sospetto è che possa aver avuto un malore dopo essersi ferito con un macchinario o che vi sia rimasto schiacciato sotto. La Procura ha disposto anche accertamenti tecnici sui macchinari di cui dispone l'azienda. Per questo motivo è stato affidato dai magistrati un incarico ad un perito. Elementi che serviranno a chiarire la dinamica di quanto accaduto ed appurare ancor meglio le cause della morte, insieme con i risultati della autopsia. Che dovrà ad esempio accertare se il ragazzo sia stato colpito dal macchinario vicino al quale stava lavorando.

L’inchiesta procede in attesa dell’esito dell’autopsia

Non prima di 90 giorni si avranno i risultati dell'autopsia ma l'inchiesta avviata dalla Procura di Nocera procede: ci sono quattro indagati tra i responsabili dell'azienda, come atto dovuto per consentire proprio l'effettuazione dell'esame autoptico. Da quanto tempo fosse al lavoro in fabbrica è uno degli elementi da accertare. E, comunque, secondo quanto riferito da fonti investigative, era impiegato in nero, senza un regolare contratto di lavoro. Al momento non è dato sapere se aveva avuto una formazione prima di essere coinvolto nel ciclo lavorativo.