Sette persone hanno perso la vita in un incidente stradale nei pressi dal Parco Nazionale di Yellowstone, tra le vittime una donna italiana

Sette persone, tra cui una donna di nazionalità italiana, sono morte ieri in un incidente stradale avvenuto negli Stati Uniti. Il pulmino a bordo del quale si trovava un gruppo formato da 14 turisti si è scontrato frontalmente con a un pick-up sulla U.S. Highway 20, vicino a Henry's Lake, nell'Idaho orientale, a circa 24 km dal Parco Nazionale di Yellowstone visitato ogni anno da milioni di turisti. Entrambi i veicoli hanno preso fuoco dopo l'incidente. Le immagini riportate dai media locali mostrano un fuoristrada rosso accartocciato e un pulmino avvolto dalle fiamme. A causa della gravità delle ferite riportate dalle persone coinvolte, sul posto sono intervenute diverse eliambulanze. L’autista del pick up è deceduto. Le altre vittime sono 5 cittadini cinesi. La Farnesina ha confermato la notizia della morte della nostra connazionale, la cui famiglia è in contatto con il consolato italiano a San Francisco. La causa della tragedia è in fase di accertamento. Le altre otto persone che erano a bordo del furgoncico sono rimaste tutte ferite. Per identificare le vittime è stato necessario il test del Dna.