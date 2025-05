RTL 102.5 è radio partner del Giro d’Italia 2025. Da sempre attenta allo sport e alle sue emozioni, anche quest’anno la prima radio d’Italia si prepara a vivere un'esperienza entusiasmante insieme agli appassionati di ciclismo di tutto il Paese.

Grazie alla sua copertura nazionale e a una passione autentica per lo sport, RTL 102.5 seguirà la competizione con il commento di Paolo Pacchioni e il racconto di Valentina Iannicelli, che seguirà da vicino la corsa, condividendo tappa dopo tappa – attraverso collegamenti in diretta e aggiornamenti nei notiziari – curiosità e colore dai territori attraversati dalla gara. A completare l’esperienza, Davide Guerra, Simone Palmieri e il DJ Jack Moure (Salvatore Laspina) animeranno la Carovana, portando musica e intrattenimento anche al Giroland – il Villaggio allestito negli arrivi di tappa della Corsa Rosa aperti al pubblico, per scoprire la storia e i simboli che la caratterizzano e tra questi il Trofeo Senza Fine – con un’atmosfera vivace e coinvolgente che accompagnerà ogni momento del percorso, regalando agli ascoltatori un’esperienza unica.

Il racconto proseguirà anche sui social, dove aggiornamenti in tempo reale, contenuti esclusivi e dietro le quinte porteranno tutta l’energia del Giro d’Italia, direttamente nelle case degli ascoltatori.

RTL 102.5, insieme a RCS Sport, si impegna a promuovere e diffondere l'entusiasmo e i valori legati al Giro d’Italia, una manifestazione in grado di radunare milioni di spettatori lungo le strade, catturando l'attenzione di appassionati di ciclismo e non solo.

È possibile seguire RTL 102.5 in radio e in radiovisione (canale 36 del digitale terrestre, canale 736 di Sky) oppure in streaming attraverso la piattaforma RTL 102.5 Play.