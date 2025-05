New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in rotazione “In auto alle 6.00” di Emis Killa ft. Lazza, “Scelte stupide” di Fedez e Clara, “Ma che vuò” di Florinda “Priceless” dei Maroon 5 ft. Lisa, “Non sono io” di Noemi e “Cosa ti amo a fare?” di Rocco

Come ogni settimana entrano in rotazione nuovi successi italiani e internazionali.

EMIS KILLA E LAZZA COLLABORANO IN “IN AUTO ALLE 6.00"

Due dei rapper più forti della scena, Emis Killa e Lazza sono tornati a collaborare per il brano “In auto alle 6:00”, il loro nuovo singolo che entra in rotazione sulla prima radio d’Italia. Amici di lunga data con alle spalle molte collaborazioni di successo, i due si incontrano nuovamente sulla traccia “In auto alle 6:00”, prodotta da Takagi & Ketra, un brano struggente in cui i due rapper si alternano su una base strumentale dai bassi profondi e un beat trascinante. Il brano è una dichiarazione a una persona una volta amata, ma con la quale il rapporto è diventato ormai tossico ed è giunto al capolinea, poiché l’amore è passato e rimangono solo il risentimento e il dolore che ci si infligge a vicenda.

FEDEZ E CLARA IN “SCELTE STUPIDE”

Da oggi in rotazione su RTL 102.5 “Scelte stupide”, il nuovo singolo di Fedez e Clara. Dopo la recente partecipazione di entrambi gli artisti al 75° Festival di Sanremo, Fedez e Clara sono tornati in studio, per la prima volta insieme, per unire le forze in nuova musica che accompagnerà tutta l’estate. “Scelte Stupide” è un brano dalle sonorità cupe e avvolgenti che mette a nudo gli ultimi bagliori di un rapporto destinato a finire, ma che non si è ancora pronti a lasciare andare. Le voci di Fedez e Clara si intrecciano in modo naturale e magnetico, dando vita a un racconto viscerale e autentico su un amore complicato, fatto di slanci irrazionali e cadute inevitabili.

FLORINDA SU RTL 102.5 CON “MA CHE VUÒ”

In rotazione su RTL 102.5 arriva Florinda con “Ma che vuò”. L’artista napoletana rappresenta la città partenopea, elegante e raffinata. Una Napoli diversa da quella comunemente rappresentata nella scena musicale odierna. Il suo primo singolo s’intitola “Ma che vuò”, è scritto e prodotto interamente da Florinda e presenta sonorità elettroniche e un ritornello ipnotico che è impossibile da dimenticare. Florinda è diplomata in Pianoforte classico al conservatorio. I suoi testi sono sempre ancorati alla realtà e trattano di esperienze in cui tutti possono identificarsi. La sua musica è sincera, onesta e mescola l’elettronica, il folk, l’R&B e musica tradizionale.

MAROON 5 FEAT. LISA IN ROTAZIONE CON “PRICELESS”

I Maroon 5 sono tornati in rotazione su RTL 102.5 con il loro nuovo singolo “Priceless”, in collaborazione con Lisa. Il brano segna la prima collaborazione dei Maroon 5 con un'artista K-pop. “PRICELESS” è un preludio all’ottavo album in studio dei Maroon 5, i cui dettagli saranno annunciati a breve. Nell'album, la band ritorna alle proprie radici, espandendo allo stesso tempo in modo sottile il proprio sound. A proposito del nuovo disco e del nuovo singolo, Adam Levine ha dichiarato: "È una canzone che punta tutto sulla chitarra, una cosa che non facevamo da tanto tempo. È successo per la prima volta mentre stavamo registrando l'album. Penso che sia la canzone più pura e siamo così felici di avere LISA al suo interno. Nell'intro suono con una chitarra acustica registrata tramite una nota vocale sul mio iPhone. Mi sono emozionato un po' durante la registrazione, perché è stato come ricollegarsi alle nostre radici, e molti dei nostri fan ci hanno detto: “Ehi, vogliamo sentire di nuovo quel suono”. Sono passati più di 20 anni, quindi credo sia arrivato il momento di tornare a quelle sonorità".

NOEMI: “NON SONO IO”

“Non sono io” il nuovo singolo di Noemi, entra, da questa settimana, in rotazione sulla prima radio d’Italia. Il singolo è una canzone che arriva dritta all’anima e arricchita da un ritmo coinvolgente. “Non sono io” è stata scritta da altrettanti autori d’eccezione quali Riccardo Zanotti, Zef e Alessandro La Cava ed ha alla base una semplice domanda: in un mondo sempre più tecnologico, dove le persone sono sempre più lontane e alienate, è ancora possibile amarsi? Le relazioni spesso finiscono anche per mancanza di autenticità e per incapacità di sapersi apprezzare al di là dei difetti. D’estate, però, a volte succede una sorta di magia: alcune storie sembrano poter non finire mai. Non importa se è vero o no.

ROCCO HUNT CON “COSA TI AMO A FARE?”

Rocco Hunt torna sulla scena discografica con "Ragazzo di giù" (Epic Records / Sony Music Italy), un nuovo album che unisce il realismo del rap urbano con un’estetica sonora moderna e versatile. Da oggi in rotazione radiofonica su RTL 102.5 il singolo "Cosa ti amo a fare?", contenuto nel nuovo lavoro del cantautore campano. Nei nuovi brani, tra cui “Mille vote ancora” presentato al Festival di Sanremo 2025, si alternano liriche crude e autentiche a pezzi più melodici e riflessivi, i cui testi esplorano temi centrali per l'artista: la vita nei quartieri popolari, il riscatto personale, l'amore, il senso di appartenenza e le ambizioni di chi cresce in un contesto spesso marginalizzato.