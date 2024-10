In diverse città nel mondo ricordato Liam Payne, l’ex star degli One Direction morta tragicamente mercoledì scorso a Buenos Aires

È stato un fine settimana dedicato alla memoria di Liam Payne. I fan nel Regno Unito hanno organizzato veglie per la star degli One Direction scomparsa tragicamente mercoledì scorso. Più di mille persone si sono riunite ad Hyde Park, a Londra per ricordare il 31enne cantante morto cadendo dal terzo piano del balcone di un hotel di Buenos Aires, in Argentina. La folla ha intonato le canzoni più famose del gruppo come "What Makes You Beautiful", provocando lacrime in molti fan. Molti hanno portato lettere e lasciato fiori vicino alla statua di Peter Pan, luogo scelto per la commemorazione londinese





Il ricordo nel mondo

Non solo Londra. Liam Payne è stato ricordato anche a Liverpool e soprattutto nella città natale di Payne, Wolverhampton. Il tam-tam ha varcato la manica, tanto che anche in altre città del mondo gruppi di fan si sono ritrovati a Parigi, Sydney, Manila e in altre città.





Il ricordo della ex

"Non era solo una pop star". Con queste parole, in un lungo e commovente post su Instagram, Cheryl Cole ricorda Liam Payne, ex compagno e padre di suo figlio Bear. La cantante britannica che ha avuto una relazione con lui dal 2015 al 2018, ha chiesto rispetto e delicatezza in questo momento di profondo dolore: "Mentre cerco di affrontare questo evento sconvolgente e di elaborare il mio dolore in questo momento indescrivibilmente doloroso, vorrei gentilmente ricordare a tutti che abbiamo perso un essere umano. Liam non era solo una pop star e una celebrità, era un figlio, un fratello, uno zio, un caro amico e un padre per nostro figlio di 7 anni. Un figlio che ora deve affrontare la realtà di non vedere più suo padre". Cheryl si è detta anche preoccupata dai resoconti della stampa sulla fine di Liam e per la possibile ripercussione che potrebbe avere sul loro figlio Bear. Da qui l'appello accorato a fan e media: "Vi prego di considerare a cosa servono alcuni di questi resoconti, se non a causare ulteriori danni a tutti coloro che sono rimasti a raccogliere i pezzi. Prima di lasciare commenti o fare video, chiedetevi se vorreste che il vostro bambino o la vostra famiglia li leggessero. Per favore, date a Liam quel poco di dignità che gli è rimasta dopo la sua morte per riposare finalmente in pace", conclude.





Le indagini

Intanto in argentina continuano le indagini per chiarire le cause che hanno portato alla morte di Liam Payne. L’inchiesta delle autorità cerca di stabilire l'eventuale intervento di terze persone prima della morte della vittima. Soprattutto stanno cercando di identificare la persona che ha fornito all'ex One Direction la droga che gli ha prodotto uno stato di alterazione tale da culminare nella caduta dal balcone di un terzo piano. I maggiori sospetti secondo i media locali ricadono su un impiegato dell'hotel Casa Sur dove era alloggiato il musicista e dove è accaduto il tragico episodio. Gli inquirenti hanno già sentito almeno cinque testimoni: tre dipendenti dell’hotel e due ragazze che erano state con Payne nella stanza d'albergo ma che se ne erano andate poco prima del tragico epilogo.