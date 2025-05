Al via il Conclave, ma quanto costa l’elezione del nuovo Papa?

Il prossimo 7 maggio a Roma inizierà il Conclave per l’elezione del nuovo Papa. L’attenzione dei fedeli e dei media di tutto il mondo si concentra sulla Cappella Sistina. Proprio ieri è stato sistemato il comignolo dal quale usciranno le fumate: nere se la sede papale sarà ancora vacante, bianca se sarà stato scelto dai cardinali il successore di Papa Francesco. Andiamo dietro le quinte per capire quanto costa eleggere un nuovo Pontefice





Casa Santa Marta

I 133 cardinali elettori alloggeranno presso Casa Santa Marta. Che fino a pochi giorni fa è stata la residenza personale di papa Francesco. La struttura, che è di proprietà della Santa Sede, all’interno della Città del Vaticano non è un hotel convenzionale. Conserva però alcune caratteristiche come la presenza del minibar in camera. Come negli hotel, chi preleva qualcosa lo deve poi pagare. E gira un aneddoto curioso che riguarda proprio uno dei cardinali stranieri arrivati a Roma per il Conclave che, convinto che tutto fosse a carico del Vaticano, ha voluto condividere con alcuni colleghi il contenuto del minibar della sua stanza. A sue spese ha poi scoperto che gli era stato addebitato il conto. Per quanto riguarda i costi, le camere di Casa Santa Marta sono semplici. Il costo per notte può variare dai 20 ai 200 euro, a seconda del trattamento e delle necessità.





Viaggi

Altro capitolo che levita i costi del Conclave è quello relativo ai viaggi per far giungere a Roma i Cardinali. I cardinali provengono dai cinque continenti. I voli mediamente incidono per circa 2.000 euro per persona. Qualcuno però viaggia con al seguito di assistenti e altro personale. Non è detto che questi costi gravino sul Vaticano. IN ogni caso, la spesa complessiva per portare a Roma gli elettori del nuovo Papa è significativa.





Milioni di euro

Di certo sappiamo che nel 2013, per l’elezione di Papa Francesco, il costo totale del Conclave superò i 4,5 milioni di euro. Ma questa cifra comprendeva vitto, alloggi e spese dirette e i costi sostenuti dallo Stato italiano per rafforzare la sicurezza, potenziare i trasporti pubblici, i costi della protezione civile, la nettezza urbana e i servizi sociali. Di certo per l’elezione del nuovo pontefice questa cifra sarà abbondantemente superata, anche tenendo presente l’inflazione, l’aumento dei prezzi e la complessità logistica.