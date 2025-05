Harry resta senza scorta, ma ha un desiderio: quello di riconciliarsi con la famiglia, secca replica di Buckingham Palace

Torna a far parlare di sei il principe Harry. Questa volta in una intervista usa toni carichi di emozione e vulnerabilità. Parlando in esclusiva alla BBC, il duca di Sussex ha espresso amarezza per la decisione della Corte d'appello britannica di confermare la revoca della sua scorta ufficiale durante le visite nel Regno Unito. Il principe ha anche fatto appello alla famiglia per la riconciliazione. Soprattutto con il padre, re Carlo III. Non è mancata la replica di Buckingham Palace che ha difeso il no alla scorta.





La dichiarazione di Harry

Commentando il verdetto della Corte d’Assise di Londra, Harry ha detto di essere sconvolto dalla decisione dei giudici che hanno respinto il ricorso presentato dal principe contro il Ministero dell’Interno. Il nodo legale riguardava la protezione personale che doveva essere garantita dalla polizia britannica. Protezione venuta meno dopo il suo allontanamento dai doveri ufficiali di membro senior della famiglia reale nel 2020 e dopo il trasferimento con la famiglia in California. Harry però, nell’intervista ha lanciato un toccante invito alla pace con la Royal Family. Il principe si dice preoccupato dalle condizioni di salute del padre, re Carlo III che dallo scorso anno è sottoposto a cure per un cancro non meglio specificato. “Non so quanto tempo gli resti da vivere”, ha dichiarato Harry, spiegando che il contenzioso legale ha ulteriormente incrinato i già fragili rapporti con il genitore. “Mio padre non mi parla più per questo. La vita è troppo preziosa”, ha aggiunto il duca, chiedendo di smetterla con le liti e i risentimenti del passato.





La replica della Famiglia Reale

Non è mancata la replica di Buckingham Palace all'intervista del principe Harry: “Tutte queste questioni sono state esaminate ripetutamente e meticolosamente da varie corti, con le stesse conclusioni in ogni occasione”, fa sapere il palazzo in una nota. Fonti ufficiose hanno inoltre risposto alle recriminazioni di Harry sostenendo che re Carlo III avrebbe ritenuto costituzionalmente improprio favorire un esito diverso.