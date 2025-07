I 100 anni di Andrea Camilleri, sarà un’estate ricca di eventi per celebrare il maestro di Vigàta

L’estate 2025 è nel segno di Andrea Camilleri. L’occasione è il centenario della nascita dello scrittore siciliano. Quello previsto sarà un calendario ricco di eventi che da luglio a settembre, in tutta Italia, renderà omaggio a una delle voci più amate della cultura italiana contemporanea. Protagonista indiretto sarà il Commissario Montalbano, il personaggio simbolo della creatività di Camilleri. Ma quella dello scrittore siciliano è un’opera vasta e poliedrica, che ha attraversato narrativa, teatro, televisione, sceneggiatura e impegno civile. Il programma delle celebrazioni è stato curato dal Fondo Andrea Camilleri e dal Comitato Nazionale Camilleri 100, presieduto da Felice Laudadio, e toccherà piazze, biblioteche, teatri all’aperto e festival di tutta Italia. L’obiettivo è quello di far riscoprire e raccontare l’autore di Porto Empedocle, nato il 6 settembre 1925, con spettacoli, concerti, ma anche installazioni e incontri con scrittori, attori, registi e, infine, intellettuali.





L’inedito

Uno degli appuntamenti più attesi è sicuramente quello del 24, 25 e 26 luglio nell’ambito del Festival del Dramma Popolare a San Miniato (Pisa). In Piazza Duomo, Luca Zingaretti, lo storico interprete del commissario Montalbano, porterà in scena "Autodifesa di Caino". Si tratta di un testo inedito di Camilleri.





Roma, Agrigento, Scicli

I luoghi della memoria di Camilleri sono tanti. Domani, domenica 13 luglio, il Letterature Festival Internazionale di Roma renderà omaggio allo scrittore, con letture e interpretazioni di Michele Riondino, Chiara Valerio, Alberto Manguel e altri ospiti. L’appuntamento è al Palatino. Pochi giorni dopo , il 18 luglio, ad Agrigento, sarà la volta di Felice Cavallaro e "La strada degli scrittori". Due incontri dal titolo “La lingua di Vigàta” e “La vera Vigàta”, esploreranno l’universo linguistico e territoriale ideato da Camilleri. Anche a Scicli, siamo in provincia di Ragusa, una delle location televisiva del Commissariato Montalbano, la Cooperativa Sociale Agire curerà diversi eventi che avranno al centro dell’attenzione il legame tra Camilleri e la sua Sicilia.





Eventi in tutta Italia

Gli eventi per celebrare Andrea Camilleri non saranno solo in Sicilia, ma un po’ in tutta Italia sono previste celebrazioni. Ad esempio: il Castelbuono Jazz Festival, in Provincia di Palermo, ospiterà l’1 agosto un incontro sul rapporto tra Camilleri e l’identità siciliana. Il 3 agosto, a Santa Fiora (Grosseto), durante la rassegna “Notizie dall’Amiata”, curata da Mariolina Camilleri e Alessandra Sardoni, si terrà una serata dedicata alla figura dello scrittore siciliano. Il 12 agosto a Stromboli sarà la volta di una conversazione tra il giornalista Marcello Sorgi e Gianluca Verzelli, mentre il 29 agosto a Sampieri-Scicli sarà proiettato il documentario “Camilleri secondo Camilleri” di Felice Laudadio.





E dopo l’estate

Gli eventi per ricordare i 100 anni dalla nascita di Andrea Camilleri continueranno anche dopo l’estate con diverse iniziative che, però verranno annunciate dopo il 6 settembre, giorno in cui lo scrittore avrebbe compiuto 100 anni.