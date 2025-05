Sarà un mese di maggio di passione per chi viaggia con i mezzi pubblici: diversi gli scioperi previsti anche a livello locale

Sarà un mese di maggio passionale per chi si sposta con i mezzi pubblici, sono diversi gli scioperi previsti nel settore della mobilità in tutta Italia. Ben 29 le astensioni dal lavoro tra nazionali e locali che coinvolgeranno tutti i principali settori del trasporto pubblico: dalle ferrovie al trasporto locale, dagli aeroporti alle autostrade.





Si parte oggi, lunedì 5 maggio

Il primo stop è in programma oggi, lunedì 5 maggio, 8 ore di astensione dal lavoro del personale funicolari della società ANM di Napoli. Lo sciopero è stato indetto da Uilt-Uil. Sempre oggi si fermeranno per 4 ore, anche i lavoratori delle Autolinee Toscane della provincia di Prato. Domani, martedì 6 maggio sarà una giornata critica per chi viaggia in treno. È stato infatti confermato lo sciopero nazionale di 8 ore del personale delle imprese ferroviarie, del gestore dell’infrastruttura e di diverse società del settore. La protesta è stata indetta da diversi sindacati di categoria tra cui Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Ugl, Fast-Confsal e Orsa per sollecitare il rinnovo del contratto nazionale di lavoro e di quello aziendale del Gruppo FS, che sono scaduti a fine 2023.





TPL e settore aereo

La settimana di passione proseguirà mercoledì 7 maggio, quando a protestare sarà il settore del trasporto pubblico locale. Sono previsti stop in Abruzzo (società TUA) e in Lombardia (Autoguidovie nelle province di Milano, Pavia, Cremona, Monza e Brianza). Giovedì 8, invece, si fermano per 4 ore i dipendenti della concessionaria Sitaf, che gestisce l’autostrada A32 Torino-Bardonecchia. Gli scioperi proseguiranno venerdì 9 maggio, quando ad incrociare le braccia saranno i lavoratori del settore aereo. Per 4 ore si fermerà il personale del comparto aereo e aeroportuale, con proteste locali previste anche all’aeroporto di Milano Linate, Venezia e in varie aziende di handling.





Scioperi fino a fine mese

Quelli citati sono solo gli scioperi della settimana, ma le proteste continueranno per tutto il mese, ecco alcune date a rischio

11 maggio: stop di 24 ore per il personale EAV di Napoli (Orsa).

13 maggio: 24 ore di sciopero per Busitalia Sita Nord in Umbria (Usb).

17 maggio: disagi su scala nazionale per il trasporto merci su ferro (Cub e Usb), 23 ore di sciopero anche per Trenitalia in Piemonte e Valle d’Aosta.

19 maggio: 24 ore di sciopero all’ATM di Messina.

20 maggio: nuova giornata critica con il fermo dei treni merci GTS Rail e scioperi nel TPL del Molise.

23 maggio: 4 ore di stop per la control room trasporto ferroviario EAV Napoli.

27 maggio: 23 ore di sciopero Trenord in Lombardia.

30 maggio: chiusura del mese con lo sciopero di 24 ore dell’ATAF di Foggia.





Il consiglio

Il consiglio che viene dato in questo caso è quello, per chi si sposta con i mezzi pubblici o deve prendere un aereo, è quello di informarsi preventivamente e controllare i siti ufficiali delle compagnie di trasporto per avere sempre il quadro della situazione e pianificare con anticipo i propri spostamenti.