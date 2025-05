Arriva la stagione calda, giù il prezzo del gas, rischio rincari per l’energia elettrica

L’arrivo della bella stagione porta buone notizie per le famiglie italiane che possono tirare un piccolo sospiro di sollievo. Sono in netto calo le bollette del gas. Il rovescio della medaglia è che il caldo aumenta i consumi di elettricità, per cui si temono nuovi rincari causati dall’aumento della domanda di energia elettrica, complici ventilatori e condizionatori.





Scende il prezzo del gas

La buona notizia è che riducendosi i consumi, cala il prezzo del gas. Secondo i dati diffusi da Consumerismo No Profit e WeGroup, le tariffe sul mercato libero sono scese mediamente del 16% rispetto al mese di febbraio. L’utenza tipo passa da una spesa annuale di 1.852 a 1.555 euro. Il risparmio è di circa 300 euro. Sono in calo anche le tariffe a prezzo fisso del gas che mostrano una riduzione dell’11,3%.





La luce

Al momento, secondo i dati disponibili, c’è un leggero calo anche per l’energia elettrica. Le migliori offerte a prezzo fisso permettono un risparmio annuo in bolletta di 36 euro, con un calo del 4,9%, mentre i per contratti a prezzo variabile lo sconto è molto modesto: circa 13 euro all’anno (-1,8%). Le due associazioni però mettono in guardia. I prezzi dell’energia elettrica però sono a rischio rincari. La domanda estiva, complice il caldo, possano schizzare verso l’alto.





La luce naturale

Certo, la luce naturale può dare una mano al contenimento dei costi, ma questo non basta. Uno studio condotto da Velux Italia con l’Università La Sapienza di Roma e la Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima), mette in evidenza come una efficiente progettazione della luce naturale negli ambienti può abbattere i consumi energetici e tagliare le bollette domestiche fino al 20%, circa 165 euro all’anno per famiglia e fino al 60% negli uffici. La luce naturale permette anche minori emissioni di CO₂. Sfruttando meglio la luce solare, è stato calcolate che un edificio con 10 appartamenti, ad esempio, potrebbe ridurre le emissioni annuali di ben 9,6 tonnellate.