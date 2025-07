Oggi, 14 Luglio 2025, la Francia è in festa, si ricorda la presa della Bastiglia

Oggi è il 14 luglio non una data banale, ma è un giorno simbolo. Non solo per i francesi, perché si ricorda la presa della Bastiglia a Parigi, è soprattutto un richiamo potente ai valori fondanti della democrazia moderna. In Francia questa giornata riecheggia le voci dei rivoluzionari, le note della Marsigliese, ma anche il coraggio di un popolo che ha osato per cambiare il corso della storia.





La presa della Bastiglia

Era il 14 luglio 1789, un giorno che è passato alla storia come quello dell’inizio della Rivoluzione Francese. Centinaia di cittadini parigini prendono d’assalto la Bastiglia, la prigione-fortezza nel cuore della capitale, che era il simbolo del potere assolutista della monarchia. Esasperati dalla crescente crisi economica, per le disuguaglianze sociali e soprattutto per l’oppressione del regime, la folla riuscì a conquistare la prigione simbolo, malgrado violenti scontri e perdite notevoli. Il gesto, che andava ben oltre l’atto militare fu una presa di posizione netta. Fu la dichiarazione che il popolo francese non avrebbe più tollerato l’ingiustizia. Il 14 luglio 1789 segnò la fine dell’Ancien Régime, ma anche l’alba di un nuovo ordine politico e sociale. Inconsapevolmente la protesta dei francesi esasperati portò ad un processo rivoluzionario che si sarebbe concluso con l’abolizione della monarchia assoluta. Venne proclamata la Repubblica e vennero diffusi i principi di “liberté, égalité, fraternité” che da Parigi avrebbero raggiunto tutta l’Europa. La nascente Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino, gettava le basi per uno stato moderno, laico e democratico.





Le celebrazioni

Oggi, 14 luglio 2025 in Francia è Festa Nazionale Francese. Per i cittadini è uno degli eventi più sentiti dell’anno. Non è solo il giorno della memoria, quello della presa della Bastiglia, ma anche un momento di festa, che unisce tradizione, spettacolo e orgoglio nazionale. A Parigi, il cuore dei festeggiamenti. Diversi gli appuntamenti in programma come la parata militare sugli Champs-Élysées. Il celebre viale della capitale francese si anima con la sfilata delle forze armate, a cui partecipano le massime autorità dello Stato. Il corteo parte dall’Arco di Trionfo e si conclude a Place de la Concorde. Un altro atteso appuntamento è il concerto agli Champs de Mars, ai piedi della Tour Eiffel, con l’Orchestra Nazionale di Francia, prima del gran finale, ovvero lo spettacolo che illumina il cielo di Parigi.