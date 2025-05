Le donne italiane sono forti in matematica, e siamo alla vigilia della Giornata internazionale delle donne in matematica Photo Credit: foto agenzia fotogramma.it

Domani, lunedì 12 maggio si celebra la Giornata internazionale delle donne in matematica. Si tratta di un appuntamento annuale nato nel 2018 per ricordare Maryam Mirzakhani, la geniale matematica iraniana, prima donna a ricevere la Medaglia Fields, il Nobel della matematica. E in questa occasione l’Italia festeggia un vero e proprio momento d’oro le donne che si dedicano alle scienze matematiche.





Lo scopo

La Giornata delle donne in matematica è promossa dall’Association for Women in Mathematics ed ha lo scopo di “ispirare le donne di tutto il mondo a celebrare i propri successi in matematica e a promuovere un ambiente di lavoro aperto, accogliente e inclusivo per tutti”. Questo obiettivo in Italia, oggi, sembra sempre più vicino.





Mai come ora

Sono tante le donne italiane che in questo periodo si dedicano alla scienza dei numeri e che stanno riscuotendo riconoscimenti internazionali. La conferma arriva da Elisabetta Strickland, matematica dell’Università di Roma Tor Vergata, che è tra le promotrici della Giornata internazionale delle donne in matematica in Italia: “Non siamo mai andate così forte: abbiamo matematiche eccellenti e una sempre maggiore presenza di studentesse. C'è un interesse nuovo e sostanzioso verso la matematica.” Ma a testimoniare come le donne siano eccelse in questa materia parlano i risultati: due premi su dieci che sono stati assegnati all’ultimo Congresso Europeo della Matematica sono andati a Maria Colombo e Cristiana De Filippis. Inoltre la squadra italiana femminile ha brillato alle ultime Olimpiadi della Matematica. Risultati che fino a qualche anno fa erano impensabili. Il settore era storicamente dominato dagli uomini.





Un numero crescente di “appassionate”

Il successo delle matematiche italiane è legato anche al fatto che cresce il numero delle giovani che scelgono di intraprendere studi scientifici. Oggi questa disciplina si mostra più inclusiva, dinamica e aperta al talento femminile e proprio per celebrare questo entusiasmo, anche quest’anno in Italia sono stati organizzati diversi eventi dedicati alla Giornata delle donne in matematica. In tutto il Paese sono al almeno una decina le iniziative distribuite nell’arco di questo mese. Si parte dalla data simbolica del 12 maggio, anche se a Milano, la partenza è avvenuta lo scorso 5 maggio con una giornata promossa da Maddmaths! e dalle principali università cittadine. Si sono tenuti spettacoli e laboratori teatrali, come “Racconta una matematica” e le letture del laboratorio “Donne in Matematica” di Maria Eugenia D’Aquino.





Le città coinvolte

Sono diverse le città coinvolte nella Giornata internazionale delle donne in matematica, a partire dalla capitale Roma, poi Cagliari, L’Aquila, Verona, Salerno. Diversi gli appuntamenti in cartellone che spaziano da mostre a seminari, da tavole rotonde a performance artistiche. Tra gli eventi più importanti c’è quello in programma il 6 giugno all’Università di Roma Tor Vergata. Per l’occasione sarà ospite Elena Giorgi, docente alla Columbia University che terrà una lezione dedicata alla matematica dei buchi neri.