Serie A, Como - Parma 1-1, Genoa - Bologna 2-2, Milan-Udinese 1-0, Juventus-Lazio 1-0

COMO - PARMA 1-1

Finisce solo 1 a 1 tra Como e Parma al Sinigaglia. Fin dai primi minuti, i lombardi tengono il pallino del gioco, guidati dall'argentino Nico Paz, che ha già debuttato con la Scaloneta, servendo un assist per Messi. Proprio Paz inventa per la prima occasione per il Como, servendo Strefezza in area, ma il tiro del giocatore ex Lecce finisce alto sopra la traversa. La risposta del Parma, però, arriva subito: Almqvist riparte per il Parma, passa a Hernani che serve in mezzo per Bonny che di tacco sigla il goal del vantaggio per i Crociati. Al ventesimo minuto, il Parma sblocca la partita. Il Como non ci sta e reagisce subito con Fadera che impegna Suzuki, ma viene fischiato fuorigioco. Gli uomini di Fabregas continuano a pressare a attaccare la squadra di Pecchia provando a impensierire anchge con Cutrone, poi poco prima dell'intervallo arriva il pareggio del Como con Nico Paz che si gira in area e buca Suzuki per l'1 a 1. Nella ripresa, le squadre rientrano in campo senza cambi e l'occasione più ghiotta, nei primi minuti, la crea il Como con Van der Brempt ma la sua conclusione viene bloccata da Suzuki. Pecchia prova a fare qualche cambio per dare slancio all'attacco crociato, ma alla fine finisce in parità al Sinigaglia, 1 a 1 tra Como e Parma.





GENOA - BOLOGNA 2-2

Finisce con uno spettacolare 2 a 2 tra Bologa e Genoa al Ferraris. Tante Le assenze per entrambe le squadre:da una parte, Gilardino ha dovuto fare a meno di Vitinha, Malinovskyi e Messias; dall'altra, Italiano ha perso Ndoye per infortunio durante la pausa per le nazionali. L'inizio della partita è stato piuttosto lento, ma intorno al quindicesimo minuto il Bologna ha preso il controllo. Orsolini ha provato un tiro a giro che è stato parato da Leali, e poco dopo anche Beukema ha sfiorato il gol sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Felsinei decisamente più aggressivi rispetto al Grifone, con la squadra di Italiano che ha messo in seria difficoltà Gilardino. Il Genoa ha faticato a trovare ritmo e organizzazione, lasciando spazio alle iniziative del Bologna, che si è visto annullare un gol a Dominguez per un fallo di mano. Il vantaggio degli ospiti è però arrivato poco dopo, al 38’ minuto, quando Orsolini ha calciato dalla sinistra trovando la deviazione decisiva di Vasquez per l'1-0 felsineo. Nella ripresa, Gilardino cambia pelle al Genoa, inserendo Norton-Cuffy ed Ekhator. Il Grifone, però, subisce ancora al 56’, quando il Bologna raddoppia con un gran tiro da fuori area di Odgaard. Gilardino ci crede e il Genoa accorcia le distanze al 73' minuto con Pinamonti, poi sempre l'attaccante italiano pareggia i conti di testa per il 2 a 2 genoano.





MILAN-UDINESE 1-0

Succede di tutto a San Siro in un match vinto dal Milan per 1 a 0 ma che è durato ben 101 minuti. Andiamo con ordine. I rossoneri partono subito forte, schiacciando l'Udinese nella propria metà campo e al 13esimo minuto arriva il gol di Samuel Chukwueze: Servito in area da Christian Pulisic, l'esterno nigeriano rimane freddo e buca il portiere all'angolino basso di sinistra. Il Milan va vicinissimo al raddoppio con Alvaro Morata, gran colpo di testa dello spagnolo che viene però respinto da Okoye. L'episodio che cambia decisamente l'inerzia della partita arriva al 29esimo: Lovric diretto da solo verso la porta viene atterrato da Reijnders costringendo l'arbitro ad estrarre il rosso per fallo da ultimo uomo. Il Milan si ritrova quindi costretto a difendere in 10 uomini per tutto il resto della partita. L'Udinese attacca fin da subito e al termine del primo tempo arriva il primo gol annullato ai bianconeri. Kingsley Ehizibue segna con un gran colpo di testa ma è partito oltre la linea difensiva, gol quindi irregolare. Il secondo tempo inizia com'era terminato il primo e quindi con l'Udinese che attacca. L'occasione più grande della ripresa però ce l'ha il Milan al 74esimo: Palla morbida in area verso Christian Pulisic che senza pensarci troppo colpisce all'angolino basso di sinistra, Okoye è attento e para con sicurezza, sulla ribattuta il portiere è graziato da Abraham, che manca il colpo col mancino da due passi, inciampa e si fa male anche alla spalla nella caduta. Al 95esimo l'Udinese riesce, dopo una mischia in area, a segnare il gol che sarebbe valso il meritato pareggio ma il Var interviene nuovamente. Kabasele aveva segnato dopo la respinta di Maignan su Ekkelenkamp, ma la rete è annullata per il fuorigioco precedente millimetrico del centrocampista. Il Milan si salva e porta a casa i 3 punti.





Juventus-Lazio 1-0

La Juventus batte la Lazio grazie ad un autogol di Gila nel finale di partita, e sale così al primo posto in classifica iniseme al Napoli, che domenica affronterà in trasferta l'Empoli. Primi 20 minuti del match senza alcuna occasione, ma al 25' l'episodio che cambia la partita. Kalulu raccoglie un passaggio filtrante e si invola verso la porta, Romagnoli lo stende al limite dell'area e per l'arbitro è espullsione. Lazio in 10 e calcio di punizione dal limite, che Vlahovic spedisce di poco altro sulla traversa. Nonostante la superiorità la Juventus fatica a trovare spazi, Gatti di testa poco dopo la mezz'ora ma la palla finisce a lato. il primo tempo si chiude in parità. Nella ripresa la Juventus si fa più aggressiva, Vlahovic colpisce una clamorosa traversa con un potente destro ravvicinato, poi un colpo di testa di Douglas Luiz sul quale Provedel si fa trovare pronto. Il match sembra destinato al pareggio, ma all'85'il Laziale Gila devia nella propria porta un cross teso destinato a Vlahovic sul qualle nulla può Provedel. La Juventus torna così a vincere in casa dopo due mesi, per l aLazio sono invece tanti i rimpianti.